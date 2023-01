Bléfari, Vitali, Blanca Varela y Miguel Ángel Lens: nombres fuertes de las novedades de poesía 2023

Rosario Bléfari, fallecida en 2020, pero cuya voz sigue sonando.

Ida Vitali, quien ganó el Premio Cervantes.

Con ediciones de autoras ineludibles de la poesía latinoamericana y muy poco publicadas en Argentina como la uruguayael mapa editorial local de la poesía volverá a hablar este año de un género vigoroso que vende y se lee más allá de que la peculiaridad de sus canales de circulación., momentos que por lo general coinciden con largos periodos políticos de desencanto en los que se empieza a vivir dentro de la literalidad de las cosas, como en los 90", le dice a Télam Alejo Carbonel, editor del sello cordobés Caballo Negro.La poesía, señala", "siempre tuvo su vigor, sus modos, sus festivales, siempre busca nuevas formas de difundirse y discutirse, su legitimidad no creo que tenga que ver con la acción de algunos premios, sino con festivales que ponen en la esfera pública algo que ya existe".Justamentepublicará este 2023 una selección de la vastísima obra poética de la uruguaya premio Cervantes 2018 Ida Vitale (Montevideo, 1923) para la colección En obra, donde alojan a autoras como otra uruguaya y también premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, o de la escritora, periodista, poeta, novelista y dramatura entrerriana Emma Barrandéguy (1914-2006)."En esta colección tratamos de eludir la idea de rescate, porque coloca al editor como si fuera una especie de bombero entre el autor y el lector, como si fuera buena gente o un tipo que hace cosas buenas, y eso contamina la lectura -explica Carbonel-. Cuando traermos autores ya clásicos como Barrandéguy o Peri Rossi, y ahora a Vitale, pensamos que ponemos a disposición de un público nuevo literatura que ya había y que se la recontra banca el paso del tiempo, y que está bueno volver a pensarla trabajando con nuevas cabezas y nuevas cosmovisiones".Desdees Vanina Calagiovanni quien se refiere a la movilidad de la poesía en la industria editorial:-asegura-. Y son las ferias las grandes protagonistas de la poesía, un género que no es menor como se dice, sino que tiene sus propias reglas y sus propios canales de circulación".En coedición con Caleta Olivia,(Lima, 1926-2009), poeta, traductora y periodista fundamental en la cartografía de la poesía americana contemporánea inhallable en Argentina, al menos inédita en sellos locales.Hija de escritores y artistas que estudió Letras en los años 40, casada con el pintor Fernando de Szyszlo, conoció a Octavio Paz en París en los 50, y del 57 al 60 vivió en Washington haciendo traducciones y eventuales trabajos de periodismo, año en que, 1957, su obra fue incluída en la Antología general de la poesía peruana. Del 77 al 79 dirigió el capítulo peruano del PEN Internacional -la asociación mundial de escritores creada en Londres en 1921 para proteger la libertad de expresión y celebrar la literatura-; y por más de 20 años, de 1974 a 1997, representó en Perú al sello mexicano Fondo de Cultura Económica.y que ahora desembarca con nuevos autores y 150 poemas."Lo que se llama ̈legitimación -aporta Pablo Gabo Moreno, desde Caleta Olivia- viene de un trabajo sostenido de años y nada tiene que ver con la veneración y exacerbación en redes (cito por ejemplo a poetas como Darío Rojo o Sebastián Bianchi). A la gran mayoría de los que ganan premios les cuesta conseguir editorial o un proyecto serio para publicar su libro. No hay una política ni un fomento real para que la renovación sostenida y el libro tengan un mejor pasar".autor de destacada trayectoria que verá luz para marzo bajo el título "Lupa de la inmersión" y, con el título tentativo de "Anexo Linsday", Ezequiel Alemian reaparecerá con un libro inédito que entrecruza la prosa y la poesía con un trabajo notable. "El oro vino del cielo", de Martín Armada, y "Entre asia?", de Ricardo Strafacce, son los libros previstos para cerrar el año.Por su parte,, un libro que incluye, poeta, artista visual y activista gay que fundó el grupo de Poesía Gay de Buenos Aires en la década del 90, además del grupo San Telmo Gay, que "publicó muchos libros que circularon muy poco que rescatamos ahora", dice el editor Damián Ríos."Lens decidió mantenerse alejado de los círculos oficiales de poesía y armó un circuito propio, mucho más pequeño, y por eso circuló poco. Se trata de rescatar una obra tan potente que es tan potente como la de los mejores poetas contemporáneos de él, con una poesía muy gay, muy pop, muy legible, muy divertida, con mucho humor y hermosa", describe Ríos.Su poesía homoerótica se construyó como escenas breves o instantáneas de la realidad gay en tiempos de post dictadura en Argentina, "Los poemas de Jimmy Barrett (el sureño)", son un tejido o un contrapunto entre la libertad sexual y represión, con fondo de rock norteamericano absolutamente porteñizado o conurbanizado.En todos esos libros su amor al cine, al tango y al rock flota como un clima general, "Jaschou" está inspirado en el filme "Muerte en Venecia", de Luchino Visconti; y "Arolá" en el tanguero Eduardo Areolas, director, compositor y bandoneonista muerto en la década del 20 autor de "Una noche de Garufa".Entre esos libros de escasa circulación rescatados por Blatt&Ríos están "Quince breves poemas de seda y de verano", "Halagabal", "Sed de Querelle" y "El barril de lluvia y otros libros inéditos". Lens decía que la categoría poesía gay tenía el valor político de visibilizar a la comunidad y el valor didáctico de sensibilizar respecto a dónde radica la libertad y la alegría de ser homosexual.(1965-2020), ícono del arte independiente, música, actriz, artista visual y escritora que evidencia en su poesía "la entrega absoluta de su vida al arte", destaca el editor Francisco Garamona.El aporte de Bléfari, indica, fue "generar obra en un medio generalmente hostil y brillar en cada una de las disciplinas mencionadas, donde mientras hacía su camino a la vez enseñaba el camino a las personas que venían después, porque ya sabemos: el único camino es el camino".. “La poesía es fantasma e invisibilidad -dice Garamona-, está en todo lo que nos rodea, desde los balbuceos de los niños, hasta la caída de las hojas en otoño. Es una máquina que se alimenta de imágenes y sensaciones y siempre está viva. Sucede que a veces el mercado presta más o menos atención a su existencia. Premios y festivales solo corroboran lo dicho anteriormente”.La apuesta de la editorial Salta el pez es potente. Publicarán "Música inconclusa", la poesía reunida de Diego Muzzio (Buenos Aires, 1969) que incluye materiales descatalogados y "Gabatha", pieza inédita en Argentina que recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz.Otra imperdible de este sello será la(Buenos Aires, 1957), que compila toda su obra poética editada e incluye textos inconseguibles como "Susy secretos del corazón", "Oficiante de sombras" y "Clínica de muñecas". Así como(Río de Janeiro, 1979), traducida por Gerardo Jorge.A esta intensidad se suma la editorial Serapis con la "Obra reunida de Héctor Piccoli", (Rosario, 1951), edición que reúne toda la obra editada e inédita del poeta bilingüe, traductor y profesor de literatura alemana Piccoli, propuesto como representante del neobarroco argentino junto con Perlongher a partir de una obra que transita varias etapas y estilos.Mientras que la propuesta delibro de poemas sobre animales de Isabel Zapata (Ciudad de México, 1984), escritora, traductora y editora mexicana que de esta manera desembarca en Argentina.En tanto Barnacle lanzará una secuencia de títulos de autoras y autores más que interesantes, entre ellos Judith Filc con "Lo inesperado", Nélida Cañas con "Respiro un campo de lino", Daniel Freidenberg con "Esa materia que se fuga", Carolina Soria con "Que aún la palabra", Alberto Cisnero con "Todos queremos ser hallados", Gabriel Pantoja con "327 vacas", Olga Suárez con "Estirpe del juncal", Martín Ayos y Santiago Cucullu con "Uirapurú o devenir-pájaro", Catalina Boccardo con "Formosa", Bárbara Gallota con "La costumbre de las órbitas", Mirtha Lucía Makianich con "Círculo real", Alberto Pipino "con Riverside Drive", Alfredo Lemon con "23" y Diego Colombia con "Los malos hábitos".Y Anagrama lanzará La bella Varsovia, un sello de poesía editado por Elena Medel que prevé publicar "Bestia", de Irene Sola, "Mercado común", de Mercedes Cebrián y "Corpórea. Poesía 2010/1022", de Marta Sanz, todas autoras españolas.