Los fuertes despidos de las tecnológicas globales podrían ser una oportunidad para la región

Gustavo Guaragna., CEO de Snoop Consulting.

Losde laspodrían ser una "oportunidad" para las firmas de base de la región latinoamericana, en un escenario global caracterizado en general por una merma del crecimiento económico y en particular por una demanda constante de recursos humanos calificados.Así lo indicó a Télam el CEO de Snoop Consulting,, quien remarcó que las empresas de base tecnológica de la Argentina "no están despidiendo, al contrario,"."El valor de las empresas públicas -en referencia a las que cotizan en bolsa- se mide por la expectativa de crecimiento. Con la pandemia" para poder responder a la demanda.Ahora, agregó Guaragna, "al pasar los trimestres sin crecimiento, un contexto mundial sin crecimiento, los inversores tienden a dejar de poner plata en esas empresas" que recurren al anuncio de reducción de personal como "un mensaje para los inversores".Pero la falta de dinero no impacta sólo a las grandes empresas del sector que invierten en la bolsa, porque "las tasas altas cortaron el flujo de dinero barato para inversiones, que es lo que tomaban las start ups. Las que no eran rentables, se quedan sin proyecto".Asimismo, destacó que "puede ser una oportunidad para que la región Latinoamericana se beneficie, porque las empresas que anuncian despidos tienen que seguir atendiendo a los clientes, y para ello puede ser que opten por tercerizar".En Argentina "no hay despidos. Las locales no están despidiendo", agregó el empresario que a su vez es parte del Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos (Opssi) que en febrero difundirá los resultados del informe sobre situación de empleos en el sector en el país en el año pasado.Esta industria según los últimos datos del Opssi es "la que más trabajo generó entre 2019 y 2021, con 15.500 nuevos puestos", e históricamente mantiene un piso de 15.000 puestos de trabajo sin lograr ocupar por la falta de recursos capacitados.