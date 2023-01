Se negó a declarar el albañil acusado de asesinar y descuartizar a su esposa en Moreno

Parte del cuerpo se halló en un baldío sercano a la ruta 24.

La policía durante el allanamiento en la casa que compartían víctima y victimario.(Foto: Semanario Actualidad)

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El albañil de 36 años acusado de asesinar a su esposa, denunciar el secuestro extorsivo por la que pedían 100.000 dólares de rescate, pero luego confesó que la había asesinado, descuartizado y arrojado partes del cuerpo en un campo del partido bonaerense de Moreno, se negó a declarar este domingo y continuará detenido, informaron fuentes judiciales.Se trata de, quien asistido por un defensor oficial se negó a declarar este mediodía ante la fiscal Luis Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.Fuentes judiciales confirmaron a Télam que, en perjuicio deEn tanto, la operación de autopsia al cuerpo de González estableció que tenía“Además tenía un golpe que le lesionó un ojo y le facturó el tabique., aseguró a Télam un pesquisa.Según los investigadores, parte del cuerpo fue hallado eunto a sus cinco hijos sobre la calle Azteca al 200, de la localidad de Francisco Álvarez.La investigación comenzó este sábado a la mañana cuando Sanabria Báez se dirigió a la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno paraSegún sus dichos, los captores le enviaron mensajes de WhatsApp desde el celular de ella en los que, caso contrario la iban a matar y vender sus órganos.Ante esa denuncia, los investigadores de la Justicia federal de Morón analizaron los teléfonos de la pareja y determinaron que la última ubicación de ambos aparatos fue por la ruta 24, por lo que la pareja estaría junta en ese momento.Las fuentes añadieron que el hombre cobraba un sueldo mínimo por una obra y que era propietario de un Renault 19 que no funcionaba, por lo que todos esos datos les llamó la atención a los pesquisas, quienesLas fuentes añadieron que Sanabria Báez le dijo a la Policía que la había asesinado, que descuartizó el cuerpo y que había arrojado algunas partes en un campo cerca de la ruta 24.El acusado contó a la Policía que el jueves por la noche estaba junto a su esposa y sus chicos terminando la cena para luego irse todos a dormir. Sin embargo,El matrimonio prosiguió con la discusión hasta entrada la madrugada cuando, según dijo Sanabria Báez,De esta manera, personal de la DDI realizó un rastrillaje por la zona hasta que halló el torso, la cabeza y la zona de la pelvis dentro de una mochila, en el predio ubicado en la avenida San Fernando del barrio El Quijote de Cuartel V, entre el límite de Moreno y José C. Paz. Tras el hallazgo de parte del cadáver, la justicia federal remitió la causa a la fiscal Pontecorvo, a cargo de la UFI 3 del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez.La funcionaria judicial dispuso un allanamiento de urgencia en la casa de la pareja, dondeAdemás, los efectivos secuestraron varios cuchillos que podrían haber sido utilizados para cometer el crimen.Los investigadores de la DDI de Moreno y General Rodríguez con funcionarios de las secretarías municipales de la Mujer y de Seguridad, trabajaron en la casa de la víctima para la contención de los hijos y la familia.Por su parte,publicó el sábado en su cuenta de Twitter una reflexión sobre el hecho:Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy".En ese sentido, el mandatario agregó que "este femicidio nos convoca a estar alerta y actuar de forma conjunta para lograr frenar la violencia".En la misma red social, también se refirió al femicidio la ministra de Géneros y Diversidad,, quien manifestó que el asesinato de Nilda "no es una noticia más, porque la violencia machista no es un hecho aislado"."No voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine! Estoy segura, en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo. Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva, a todos y a todas:, expresó Mazzina.Por último, de acuerdo con un reporte elaborado por Télam en base a los hechos dados a conocer por fuentes judiciales y policiales,, por los que fueron detenidos doce hombres como acusados.