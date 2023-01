Para Rusia, el envío de armas ofensivas a Ucrania llevará a una "catástrofe global"

Alemania es reticente a enviar tanques pesados o a permitir que otros países envíen a Ucrania material de fabricación alemana. (Foto: Archivo AFP)

El presidente de la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma),, advirtió este domingo a las potencias occidentales que entregar armas ofensivas a Ucrania conducirá a una "catástrofe global", luego de que Kiev consiguiera promesas de más apoyo militar pero no los tanques alemanes que pedía para resistir la invasión rusa.los políticos extranjeros que tomen este tipo de decisiones deben comprender que esto podría acabar en una catástrofe mundial que destruiría sus países", dijo Volodin a través de un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram.Además, Volodin advirtió de que si Estados Unidos y los demás países miembros de la OTAN suministran armas "que se utilizarán para atacar ciudades pacíficas e intentar apoderarse de nuestros territorios", ello conllevará a, así como de otros parlamentos europeos, a la hora de "ser conscientes de su responsabilidad ante la humanidad", informó la agencia de noticias Europa Press.Los dichos de Volodin llegan el mismo día en que el presidente francés,, recibió al canciller federal alemán, Olaf Scholz en París, donde prometieron, entre otras cosas, un "apoyo indefectible" al pueblo ucraniano, "en todos los ámbitos".Ambos dirigentes hicieron estas declaraciones tras la negativa de Berlín de facilitar a Ucrania tanques Leopard de fabricación alemana, que el Gobierno ucraniano delreclama para hacer frente de manera más eficaz a las fuerzas rusas.o a permitir que otros países envíen a Ucrania material de fabricación alemana para repeler las tropas rusas, en guerra con Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.La posición de Berlín recibió numerosas críticas, la última de ellas hoy desde Polonia, cuyo primer ministro, Mateusz Morawiecki, calificó de "inaceptable" la negativa alemana a entregar sus Leopard o autorizar que otros países faciliten a Kiev los que tienen.Ya ha pasado casi un año desde que comenzó la guerra. Hay gente inocente muriendo cada día", dijo el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la agencia local PAP.. Los blancos civiles son atacados, hay mujeres y niños muriendo", afirmó, recogió la agencia de noticias AFP.El viernes, cerca de 50 países reunidos en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania,, para combatir la invasión rusa, pero no lograron una decisión sobre los tanques pesados de fabricación alemana Leopard.El nuevo ministro de Defensa alemán Boris Pistorius dijo, pese a las presiones y expectativas, que todavía no puede decir "cuándo se va a tomar una decisión y cuál va a ser con respecto a los tanques Leopard".Dado que Alemania es el productor de los carros de combate Leopard y su entrega implica condiciones, el primer ministro polaco dijo que espera una "declaración clara" de Berlín sobre si los países que tienen estos tanques pueden transferirlos a Ucrania.Si Alemania se niega a entregar los tanques a Ucrania, "vamos a crear una pequeña coalición de países dispuestos a donar equipamiento moderno y tanques modernos", indicó Morawiecki.