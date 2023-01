Insaurralde dijo que no se puede hablar de candidaturas mientras Cristina siga proscripta

Cristina Kirchner. / Foto: Twitter Folha de Sao Paulo

El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) January 22, 2023

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, afirmó que el peronismo "no puede pensar en candidaturas" para las próximas elecciones "hasta no romper la proscripción" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina", señaló Insaurralde desde su cuenta de Twitter.El mensaje del funcionario coincide con la campaña lanzada por organizaciones políticas y sociales del kirchnerismo, que integran el espacio "La Patria es el otro", para convocar a la militancia del Frente de Todos (FdT) a "romper la proscripción de Cristina" a través de pintadas y afiches que sostienen la consigna "CFK2023".De esa convocatoria participan "alrededor de 20 organizaciones", entre ellas Corriente Lealtad, Martín Fierro, Descamisados, la Corriente 13 de abril y el Frente Social Peronista, según detalló el viernes último el referente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs), Eduardo Montes.Esas expresiones surgieron tras la condena en diciembre último de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta por parte del Tribunal Oral Federal 2 en la causa conocida como Vialidad., quien también había declarado a la prensa que el oficialismo no puede "hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscripta".para "romper con la proscripción".