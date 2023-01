Raimundi sobre la Celac: "No estará presente la mirada de los países dominantes"

Raimundi consideró que "sería una grave falencia" que en la reunión de la Celac no se tratara "la grave ofensiva regional del golpismo".

El embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, destacó que la mirada que tienen los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "no es la de los países dominantes" y consideró que sería "una grave falencia" que en la reunión del organismo no se tratara la "ofensiva regional del golpismo"., que tiene una mirada que no es la de los países dominantes", enfatizó Raimundi en diálogo con Radio 10.El funcionario resaltó que la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado que tendrá lugar el martes próximo en Buenos Aires será "sin los dos países que son del G7 y de la OTAN", en referencia a Estados Unidos y Canadá.Y explicó que, al señalar que esas naciones "necesitan mantener un nivel de consumo energético y eso significa invasiones".Raimundi onsideró quey recordó el intento de golpe en Brasil; el reciente atentado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.