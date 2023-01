Twingo y Casio, Shakira y Piqué: cuando las empresas deben enfrentar una crisis mundial de su marca

Twingo y Casio, Shakira y Piqué.

Bizarrap y Shakira en la session 53. Foto: Prensa

La exposición no deseada o inesperada de las marcas en los actuales escenarios comunicaciones globales plantean para las empresas el desafío de observar el entorno, la coyuntura, las redes sociales y la televisión para poder participar del diálogo y capitalizar comercial y positivamente la situación.Recientemente, la cantante Shakira y Bizarrap estrenaron un nuevo tema en el cual se nombran marcas, como sinónimos de personas, tal es el caso de Casio y Renault comparándolas peyorativamente con otras marcas como Rolex o Ferrari, que excedieron a la cuestión de pareja y generaron atención por parte del mercado y las empresas nombradas.grabado en la bonaerense Ramos Mejía,, con 15 millones de reproducciones, y el videoclip alcanzó las 50 millones de visualizaciones por Youtube en 24 horas después del estreno.las estrategias que pueden utilizar las empresas en momentos de crisis que se generan cuando son nombrados por artistas reconocidos a nivel mundial en sus canciones o en las redes sociales., la primera logró hasta un impacto en sus acciones en la bolsa"."La rapidez con que actuaron, el tono que utilizaron y hasta el canal fueron fundamentales para el caso, ambas marcas entendieron que lo mejor que podían hacer era subirse al éxito del tema",Al respecto de cómo sortear las crisis precisó que "estar preparados, analizar los escenarios, medir los riesgos y manejar los tiempos, creo que esto lo tienen claro hoy todas las compañías".Advirtió, también, que "con la consecuencia de que aumentaron las ventas del producto., dijo que existen diversas opciones para abarcar crisis o controversias que surgen de las exposiciones y poder atravesar el problema de una manera positiva.Así,, destacó el experto.Se puede utilizar como herramienta el "humor y autodepreciación como desactivador de la situación y evitar que el tema se convierta en un escándalo, la acción como medidas para resolver y prevenir y es fundamental, aprovechar la oportunidad para mejorar la imagen de la marca".Las marcas pueden beneficiarse de las crisis o controversias por el, señaló.La exhibición, para bien o para mal, puede ser aprovechada con campañas publicitarias, de marketing y comunicación corporativa que, indicó.Para finalizar,Por su parte, enfatizó que en estos casos lo que se pone en discusión es "cómo a partir del nuevo paradigma de las comunicaciones, hay como una expectativa de que las organizaciones comuniquen y se comporten como personas, es decir, si vos le decís algo que contesten, que tengan personalidad, sean graciosos o serios"., agregó en diálogo con Télam."más que una crisis a veces son oportunidades que les permiten a las marcas poder posicionarse en el mercado, me parece que lo importante es estar atento a lo que pasa en el entorno, que se dice y poder participar de esa comunicación", concluyó Campal.En ese sentido, indicó que "las ventas se cuadruplicaron en nuestro e-commerce después de la publicación del video y en Mercado Libre se triplicaron las ventas, vendiendo en cuatro días, entre el 12 y el 16, lo mismo que en los diez días anteriores".En declaraciones publicadas en Twitter agregó que en un día sumaron 13.000 seguidores en Instagram y que los modelos mas vendidos fueron los vintage en particular el modelo de metal Casio-A158 que mostró Piqué en un video se agotó en el país.