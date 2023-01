Un incidente con los subtítulos evidenció un conflicto en torno a la inclusión en Sundance

El festival se realiza desde 1978 se celebra en Park City, cerca de Salt Lake City,

La decisión de miembros del jurado de la competencia dramática en el festival de cine independiente Sundance, que se realiza en Utah, Estados Unidos, de retirarse de la proyección de un filme por el mal funcionamiento de un dispositivo que proveía de subtítulos a personas hipoacúsicas puso en relieve una polémica en torno a la inclusión en este tipo de encuentros.Según consigna el sitio especializado Variety, el conflicto se desató cuandoAunque el dispositivo se reparó poco después, el incidente originó un cruce entre el jurado y los organizadores, y puso en evidencia las reticencias por lo bajo de algunos directores a suministrar subtítulos abiertos para distintos públicos debido a los altos costos y la demanda de tiempo que eso insume.Tras la decisión del jurado de retirarse de la proyección, sus miembros enviaron una carta a los responsables del festival con el reclamo correspondiente.“El movimiento de cine independiente de EE.UU. comenzó como una forma de hacer que el cine fuera accesible para todos, no solo para aquellos con más privilegios entre nosotros. Como jurado, nuestra capacidad para celebrar el trabajo que todos ustedes han realizado para hacer estas películas se ha visto interrumpida por el hecho de que no son accesibles para los tres”, dice el párrafo más saliente del escrito.La respuesta de la directora ejecutiva de Sundance, Joana Vicente, no tardó en llegar, a través de la misma modalidad., inicia el texto de Vicente.“El dispositivo de proyección utilizado para proporcionar subtítulos no funcionó en uno de nuestros estrenos. El jurado se fue para que pudieran verlo juntos en otro momento del Festival. Nuestro equipo trabajó de inmediato con los dispositivos en ese lugar para probarlos nuevamente para la próxima proyección y el dispositivo funcionó sin ningún mal funcionamiento", continúa.Y finaliza: “Nuestro equipo ha realizado un trabajo extraordinario en esta área, pero siempre hay más trabajo por hacer. Todos todavía tenemos que hacer más a medida que aprendemos y consideramos a la comunidad en general”.