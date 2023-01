Israel: más de 140.000 personas salieron a las calles contra el Gobierno de Netanyahu

Las protestas se dieron contra la reforma judicial promovida por la coalición oficialista. Foto: AFP.

Más de 140.000 personas participaron este sábado en las principales ciudades de Israel de nuevas protestas contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y en particular contra la reforma judicial promovida por la coalición oficialista, conformada por partidos de derecha, ultraderecha y ultraortodoxos.En total, unos, según las estimaciones policiales divulgadas por el diario Haaretz.Por tercer sábado consecutivo, los opositores al Gobierno de Netanyahu marcharon para mostrar su descontento frente a la propuesta dey limitar la autoridad de los asesores legales."La democracia no termina con las elecciones" o "Gobierno no es tiranía" eran algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas, mientras que los manifestantes coreaban consignas en defensa del Tribunal Supremo.En, las manifestaciones contaron con la presencia de los principales líderes de la oposición, entre ellos, el"Esto es una manifestación de apoyo a Israel. El pueblo que ha venido aquí quiere defender la democracia, sus tribunales, la idea de convivencia y el bien común. No nos rendiremos", dijo Lapid, según la agencia de noticias ANSA."Un Estado en el que el primer ministro nombrará a todos los jueces se llama dictadura", denunció, por su parte, Yaloon, y agregó: “Si hay un país en el mundo que no puede permitirse que se destruya la Corte y que la democracia se convierta en una dictadura, ese es Israel”.Por las calles de la capital desfilaron también manifestantes con antorchas, mientras que otros ondeaban banderas de Israel, de la paz e incluso algunas palestinas.En tanto, en, miles de personas se reunieron en la calle Hanassi, cerca de la residencia del presidente, para protestar contra el Gobierno de Netanyahu y su proyecto reforma judicial al grito de "Democracia" y "La gente está decidida: esto no es Irán", según el diario Times of Israel.Las protestas fueron convocadas por los partidos de centro, de izquierda y la alianza de los partidos árabes Hadash Taal, que piden además la renuncia del jefe de Gobierno, procesado en varios casos por supuesta corrupción.A estos se sumaron otros colectivos descontentos, como los opositores a la colonización israelí en Cisjordania y los movimientos de defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales y queer (LGTBQ), preocupados por la presencia en el gobierno de ministros abiertamente homófobos.