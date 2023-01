Moreau propuso recurrir a tribunales internacionales ante "el ejercicio mafioso" del Poder Judicial

"Jueces y fiscales, que no por casualidad conformaron el núcleo duro de la persecución política al movimiento popular, aparecen desfachatadamente como beneficiarios de dádivas y prebendas otorgadas por una empresa de medios, que también ha sido punta de lanza de ese hostigamiento"

El diputado nacional Leopoldo Moreau aseguró que, y mencionó como antecedente el "camino" legal que llevó a cabo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva para denunciar las irregularidades de la causa Lava Jato más allá de las fronteras.El legislador del Frente de Todos advirtió además que en la Argentina "el servicio de justicia está obturado" ya que "los lugares más estratégicos de la conducción del Poder Judicial están ocupados y copados" por magistrados que demuelen cotidianamente el Estado de Derecho con "un ejercicio faccioso, partidista y mafioso" de su actividad.Para Moreau,A través de un comunicado al que accedió Télam, el titular de la Bicameral de seguimiento de los organismos y actividades de Inteligencia se refirió al escándalo producido por el vuelo privado de jueces y fiscales a Lago Escondido y recordó asimismo las visitas a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri que realizaban miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal."Jueces y fiscales, que no por casualidad conformaron el núcleo duro de la persecución política al movimiento popular, aparecen desfachatadamente como beneficiarios de dádivas y prebendas otorgadas por una empresa de medios, que también ha sido punta de lanza de ese hostigamiento", remarcó en alusión al viaje a Bariloche de los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, quienes fueron recibidos por los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.En su descripción del panorama judicial,, un párrafo dirigido particularmente a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.Y en el mismo sentido, añadió que el "infame espectáculo de promiscuidades" se completa con "la asociación entre el presidente de un Tribunal oral y el fiscal que acusaba, sin pruebas, en la causa que fabricaron contra Cristina Fernández de Kirchner", en referencia al fiscal Diego Luciani y el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) n° 2, Rodrigo Giménez Uriburu."Es a todas luces evidente en nuestro país que el servicio de justicia está obturado para aquellos que no se alinean con los intereses de los grupos dominantes que, como se ve en estos días, defienden a 'su Corte Suprema de Justicia' y a ese entramado que reúne funcionarios judiciales con dirigentes políticos y ex agentes de Inteligencia, en el que se mezclan negociaciones de fallos, fabricación de pruebas falsas para ocultar delitos y hasta coimas provenientes de empresas concesionarias de servicios", completó el diputado.A modo de conclusión,En esa alternativa, reiteró Moreau, se deberá transitar "un camino similar al que recorrió el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en Tribunales y Organismos internacionales al amparo de Tratados que, desde la reforma de 1994, tienen categoría constitucional".Finalmente, el diputado sentenció que la puesta en marcha de esta alternativa es "necesaria" para "no solo buscar la justicia, que aquí se niega, sino también para demostrar que en nuestra Patria y en nuestro continente la verdadera rebelión contrahegemónica es enfrentar a las mafias con la herramienta de la democracia".