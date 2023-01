De Mendiguren: "Acá no hay control, sino relevamiento de precios"

"Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos pautados", dijo De Mendiguren

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, explicó queal referirse al cumplimiento del programa Precios Justos, y remarcó que la, remarcó De Mendiguren en declaraciones a La 990.El funcionario formuló estas declaraciones en respuesta a las críticas realizadas por la oposición por la colaboración del gremio Camioneros en el relevamiento de precios en supermercados y centros de distribución,.Para el funcionario "se saca de eje el verdadero interés de la gente" y en esa línea, reiteró que "no se delegó, sino que se dio la posibilidad de auditar o ver que se cumpla la norma"."Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos porque estamos tratando de la defensa del salario real, sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse", aseveró."Por eso queremos que cumplan los acuerdos de precios, hoy en día con los Precios Justos una persona puede cubrir el 60/70 por ciento de la canasta básica", dijo De Mendiguren.Por último, manifestó que "todo aquel que atente con el no cumplimiento de los acuerdos, está haciéndolo contra la preservación del poder adquisitivo del salario", cerró.