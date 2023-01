Dos escaladores españoles están desaparecidos tras ser sepultados por una avalancha en el Fitz Roy

El monte Fitz Roy, en Santa Cruz.

El accidente

Dos escaladores españoles desaparecieron tras ser sepultados por una avalancha al pie del Cerro Fitz Roy, en cercanías de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, mientras que el tercer integrante del grupo pudo salvarse y pedir ayuda, informaron este sábado a Télam brigadistas de la zona y fuentes del Aeroclub de la localidad.Los equipos de rescate, agregaron las fuentes.Los montañistas fueron identificados como, oriundo de Vizcaya, y, de Urnieta, ambas localidades de la comunidad autónoma del País Vasco."La alerta llegó en la madrugada por parte de Josu Linaza (31, oriundo de Igorre), que sigue en la zona y las noticias son poco esperanzadoras. La Comisión de Auxilio de El Chaltén nos traslada que no se dan actualmente las condiciones de seguridad para el rescate debido a lo inestable de la montaña en este momento y no nos transmite expectativas de encontrarles con vida", explicaron desde la Federación Aragonesa de Montañismo, de la que formaba parte Agirre.De acuerdo a lo informado por los brigadistas de la zona,Por su parte, la médica titular de la Comisión de Auxilio de El Chaltén (Cax), Carolina Codó, indicó que "ni siquiera puedo enviar a nadie a buscar los cuerpos porque sería someterlos a un peligro enorme" hasta que no bajen las temperaturas, en declaraciones al diario El País.El accidente se produjo cuando, de acuerdo a lo que relató Linaza, que logró bajar.Linaza recorrió la zona durante una hora aproximadamente para tratar de encontrara sus compañeros, pero no consiguió ni siquiera divisarlos.Agirre era médica, integrante de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), mientras que Bilbao era escalador y se desempeñaba como bombero en el parque de Llodio (Álava).Sus colegas de el País Vasco también lo despidieron con pesar: "Nuestro compañero y amigo Iker Bilbao del parque de Aiara (Laudio) ha desaparecido en una avalancha en la Patagonia. Nos unimos a la preocupación y sentimiento de familiares y amigos", escribieron en Instagram, donde aclararon: "Lamentablemente se le ha dado por fallecido".El Fitz Roy, en la cima del monte homónimo argentino, tiene una altura de 3.405 metros, está ubicado al oriente del campo de hielo Patagónico Sur en la frontera entre Argentina y Chile y su atractivo congrega a escaladores de todo el mundo que llegan a El Chaltén, la localidad santacruceña conocida como Capital Nacional del Trecking.