El aborto en casa avanza en EEUU de la mano de activistas mexicanas

El aborto en casa con pastillas gana terreno en Estados Unidos, a través de una red transfronteriza impulsada por activistas mexicanas y nuevas normas del Gobierno de Joe Biden, un importante cambio cultural en el país que pretende sortear las trabas a la derogación de este derecho 50 años después del fallo que lo había garantizado.la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)tras supero la dinámica se ha modificado este último período y en 2020 el aborto con fármacos pasó a ser mayoritario, al representar un 53% del total, según el Instituto Guttmacher.Este cambio de paradigma viene dándose después de años de una embestida récord de limitaciones a la IVE, que culminó en junio pasado con la anulación de la sentencia que la consideró como un derecho protegido por la Constitución durante casi medio siglo.Desde entonces, eldejando a una de cada tres personas en edad reproductiva sin acceso."EEUU pasó de no creer nada en el aborto con medicamentos a creerlo todo. Ahora es como LA opción", dijo a Télam, que hace 22 años promueve este modelo para eludir las barreras a la IVE tanto en México como en la región."Se está debatiendo, cuando antes pensaban que era algo de países tercermundistas. Todos esos mitos se están derrumbando muy rápido", agregó.Al impulsar la, Las Libres fueron pioneras en la despenalización social de la IVE en México, donde en 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional su criminalización.Su trabajo cruzó una nueva frontera el año pasado, cuando decidieronen EEUU junto a activistas de ambos países ante la creciente demanda que recibían de los estados conservadores del sur.La iniciativa fue gestada en enero de 2022 por un centenar de mexicanas y estadounidenses en un encuentro en el estado fronterizo de Tamaulipas y, desde entonces, se realizaron otras tres reuniones para avanzar tanto en la organización, como en la capacitación de nuevos voluntarios.consiste en ayudar a(OMS) para abortar de forma segurahasta las 12 semanas, que se realiza con la administración de misoprostol solo -85% de efectividad-, con 98% de eficacia.Mientras el primero es de uso libre en México, el segundo lo compran las asociaciones o lo obtienen gracias a donaciones.Si bien la forma de realizarlo varía según cada situación particular,es a asesorar a las estadounidenses que van a México a comprar el medicamento o retirarlo en las asociaciones y luego abortan en sus hogares; las acompañar a quienes se trasladan a abortar en territorio mexicano; y l, que es la opción más solicitada, es enviar a través de "formas creativas" las pastillas a quienes no pueden viajar y acompañarlas virtualmente.En los primeros meses, las activistas recibían una decena de pedidos de EEUU al día, pero la demanda se disparó tras la derogación del aborto y pasaron a tener un centenar, llegando incluso a 300 en una sola jornada."En el 2022 apoyamos solo para EEUU alrededor de 10.000 mujeres", precisó Cruz, quien señaló que actualmente"Fue todo una loquera, nosotras nos sumamos, pero definitivamente ahorita estamos viendo la gran necesidad y la gran desinformación que hay", dijo a Télam Sandra Carmona, acompañante en la red mexicana Necesito Abortar.El, algo que según Carmona sorprendía a las estadounidenses, que temían ser "estafadas", lo que las llevó a crear una cuenta de Paypal para quienes deseen hacer un donativo.Aunque todo tipo de personas gestantes -mujeres, no binarias, hombres trans- acuden a esta red, son-como las comunidades migrantes o pobres- quienes más la solicitan, en un país donde practicar una IVE"Nuestra incidencia es en comunidades muy empobrecidas, que no tienen la facilidad de estar yendo y viniendo porque no pueden dejar su trabajo", expresó a Télamsubrayó.Laalidó en el, autorizadas hasta las 10 semanas bajo prescripción médica.Sin embargo, fueronimpulsada por el Gobierno de Biden las queEn 2021, el organismo eliminó permanentemente algunas restricciones para que lasy recibirse por correo, mientras que este mes se aprobó su distribución en farmacias certificadas.No obstante,poneque complican su práctica o la hacen inviable."El acceso al aborto con medicamentos es fundamental para que las personas puedan interrumpir un embarazo de forma segura y evitar que recurran a medidas inseguras. Es vergonzoso que tantos estados hayan aprobado leyes tan restrictivas al respecto", dijo a TélamAnte esta situación,Según la experta, facilitar el acceso transfronterizo al aborto con medicamentos puede infringir la legislación federal que regula los fármacos de venta con receta y, cuando se hace en estados donde la IVE está prohibida, también puede violar las leyes penales de esos territorios.sentenció.Este vacío legal es admitido por las asociaciones antiaborto, que esperan que un "futuro gobierno provida" pueda enmendarlo."Si viene de fuera del país es una cuestión federal, algo para lo que estamos estudiando más mecanismos de aplicación. De todos modos, si alguien es sorprendido traficando ilegalmente con pastillas abortivas en Texas, se enfrentará a penas y probablemente vaya a juicio", dijo a Télam Amy O'Donnell, directora de Comunicación de la Texas Alliance for Life.Este riesgo no inquieta a las mexicanas: ", defendió Cruz.Algo similar opina una de las activistas estadounidenses de la red, Mary (nombre ficticio), que lleva regularmente las pastillas desde México y las envía dentro de EEUU disimuladas en cajitas con aritos.Residente en California, donde el aborto está protegido por la Constitución estatal, dice no estar "muy preocupada" y cree que "no pasaría nada" si la denuncian, pese a que con la normativa texana podría ser extraditada y procesada.", sentenció esta mujer, que invierte 1.000 dólares anuales en esta "acción directa".En este primer año,de acompañamiento transfronterizapero las activistas subrayan la necesidad de expandirla para luchar contra el miedo y el estigma, a su juicio, los mayores obstáculos a la IVE en casa.expresó Castro y concluyó: "Estamos logrando un movimiento de justicia reproductiva porque no solo las estamos ayudando a abortar, sino también a cambiar su historia".