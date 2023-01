Todesca Bocco valoró a la Celac y al Mercosur como ámbitos de intercambio y discusión

Todesca Bocco destacó al Mercosur.

La semana próxima iniciará, en la antesala de la cumbre de la Celac, con una reunión bilateral el lunes donde el presidente Alberto Fernández recibirá a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

Fernández y Lula se reunirán el lunes. Foto: Cris Sille / archivo.

Todesca Bocco destacó las cifras del intercambio comercial de 2022 que el Indec dio a conocer esta semana, con exportaciones de bienes que sumaron US$ 88.446 millones e importaciones de US$ 81.523 millones

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales,y colaboración de cara a la cumbre de esta última que se desarrollará en Buenos Aires el martes próximo; al tiempo que destacó los números de las exportaciones argentinas de 2022.La semana próxima iniciará, en la antesala de la cumbre de la Celac, con una reunión bilateral el lunes donde el presidente Alberto Fernández recibirá, en la Casa Rosada, a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.“Es importantísimo porque Brasil es nuestro principal socio comercial, es decir el país a donde más exportamos donde el 60% de las exportaciones son bienes industriales”, destacó Todesca Bocco este sábado en diálogo con las radios 10 y El Destape.En esos términos, señaló quey anticipó que, de aquí en adelante, se buscará avanzar, entre otros puntos, en la mejora del comercio entre ambos países, cuestiones de “orden financiero”, y en la “integración energética” con miras a ajustar “la exportación y la importación" para que el intercambio se de "cuando cada uno necesita en la región a precios razonables”.También se apuntará a lograr “posiciones conjuntas respecto de terceros países y en los foros mulltilaterales", cuestión esta última en la que la funcionaria hizo foco.Consultada por las tensiones que tuvo el Mercosur por la intención de Uruguay de entablar acuerdos comerciales extrabloque como un ingreso al Acuerdo Transpacífico (TPP), Todesca Bocco pidió “no asustarse de las diferencias”., explicó, y señaló que “la posición de Argentina es que lo podemos hacer, pero de manera equilibrada para que el Mercosur no termine sólo exportando recursos naturales sin ningún tipo de engranaje productivo".De todas formas, afirmó que “el nivel de diálogo con Uruguay la verdad es muy bueno”, y recordó que a lo largo de la historia del Mercosur “los cuatro países han tenido gobiernos muy diferentes” pero que aún así “se pudo seguir conversando”.Respecto a la Celac, la funcionaria de Cancillería cuestionó el rechazo desde sectores de la oposición a que, como parte de la cumbre, el país reciba a personalidades como el presidente venezolano, Nicolás Maduro.“Los ámbitos multilaterales son justamente eso. Es el lugar donde se sienta a la mesa a discutir, aún con todas las diferencias que se pueda tener, y no a decir `este si y aquel no` porque sino deja de ser multilateral”, expresó.“¿Quiere decir eso que se está de acuerdo con todos los países? No y no es necesario, y precisamente es el lugar para discutir las cosas que un cree que no funcionan bien”, manifestó la economista.Por último,“Nunca antes la Argentina había exportado semejante cantidad en bienes. Si le sumamos, las exportaciones de servicios, donde al tercer trimestre teníamos más de US$ 10.300 millones, vamos a terminar el año arriba de los US$ 100.000 millones”, explicó.