Massa pidió investigar posibles maniobras en la compra de bonos de deuda extranjera

El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió investigar si hubo maniobras especulativas para hacerse de "beneficios extraordinarios" o concretar "un ataque especulativo contra la moneda nacional" respecto de la decisión del Gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera Para darle mayor claridad a la operatoria en el mercado y garantizar la trasparencia de las acciones del gobierno, el ministro también pidió que se invite a los bloques parlamentarios de la oposición a auditar el sumario que se espera iniciar el lunes.Así lo hizo al enviar la solicitud al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, para "abrir las actuaciones pertinentes" que permitan "determinar la posible filtración de información sensible respecto de la decisión del gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera".El miércoles,Pero con posteriridad al anuncio llamó la atención del mercado y del mismo gobierno algunas operatorias no habituales en el mercado de bonos que podrían indicar maniobras irregulares.Massa, puntualmente, pidió indagar sobre "la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos" conocidos como dólar MEP y Contado con Liquidación (CCL).En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda pidió a la CNV la identificación en su caso de los posibles beneficiarios de esas maniobras, incluyendo aquellos que hayan comprado títulos denominados en dólares utilizando pesos y que hayan vendido esos mismos títulos contra moneda extranjera.Asimismo le solicitó a la CNV se presente ante el Juzgado Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires en la causa caratulada Sanchez Klabermatten Alejandro s/ Averiguación de delito".La premisa es ponerse a disposición y aportar la lista de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares con liquidación en moneda local y que realizaron ventas de esos mismos títulos con liquidación en moneda extranjera, en los días previos al anuncio de recompra de deuda."Esta intervención otorgará claridad a la cuestión planteada, toda vez que la decisión del gobierno en la recompra fue en protección de aquellos que de modo especulativo pretendieron desvalorizar nuestra moneda nacional y el valor de nuestra deuda soberana", consideró el ministro.Asimismo le solicitó a Negri que "concentrado en el principio de publicidad, invite formalmente a los bloques parlamentarios de la oposición para el seguimiento y toma de conocimiento de la investigación en curso".La expectativa del Ministerio de Economía es que las actuaciones que se inicien permitan esclarecer si la actividad de mercado estuvo asociada a una filtración de información sensible que permitió a algunos privilegiados hacerse con beneficios extraordinarios.O, por el contrario, determinar si lo que hubo fue un ataque especulativo contra la moneda nacional que el gobierno desactivó con la medida de recompra de deuda en moneda extranjera.