Organizaciones del Frente de Todos lanzaron campaña "CFK2023" para "romper la proscripción"

Foto: Cris Sille. (Archivo)

Organizaciones políticas y sociales del kirchnerismo que integran el espacio "La Patria es el otro" lanzaron en todo el país una campaña de pintadas y afiches con, que es producto de "la mafia judicial", según planteó el referente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs), Eduardo Montes.Montes, uno de los convocantes, aseguró a la emisora El Destape que, donde "el sentir de nuestro pueblo es la candidatura de Cristina"."Esto (por la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta en el veredicto de la causa Vialidad, más allá de que aún resta la revisión de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema) no se puede aceptar porque es aceptar la proscripción del peronismo, y en nuestra historia ya hemos vivido estas situaciones. Por eso, tomamos el bastón de mariscal y seguiremos en esta lucha", amplió Montes., detalló Montes.Otro de los dirigentes que llamó a movilizarse para "romper la proscripción" de Cristina Kirchner es, quien exhortó a la militancia a crear las condiciones "para que Cristina pueda ser candidata, después si ella quiere ser o no será una decisión que claramente definirá ella".En declaraciones a la radio AM530, Grande"Cristina dijo 'yo no renuncio y me proscribieron', tenemos que discutir eso", exhortó el funcionario, y adelantó que en los próximos meses "la movilización popular será fundamental" para "salir de la trampa que nos quieren poner" a la hora de que el Frente de Todos elija sus candidaturas.Grande, que también es dirigente del FdT en el partido de San Martín, contó que las organizaciones que participan de la campaña "CFK2023" ya están organizando la movilización del 24 de marzo próximo, a la que este año se le sumará como impronta particular la consigna "Democracia o mafia" propuesta por la propia Cristina Kirchner para poner en primer plano las denuncias contra el poder judicial., que la Argentina vivió el 10 de diciembre de 1983 tras siete años y medio de la dictadura iniciada en 1976.Una de las primeras voces públicas del oficialismo que llamó a movilizarse para "romper la proscripción" fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien ayer en declaraciones a la AM530 advirtió que el oficialismo no puede "hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscripta" y exigió a la militancia del peronismo que salga del "estado de letargo" para "romper con la proscripción"."Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza. Si hay gente que quiere votar a Cristina, Cristina tiene que poder ser candidata. Después, bueno, estará en su decisión", subrayó Larroque, y se sumó al llamado a movilizarse el 24 de marzo, fecha para la que -dijo- "Cristina hizo una convocatoria muy importante"."La tarea central de la militancia y del conjunto del pueblo que se referencia en Cristina es salir a romper esa proscripción. No hay que arrodillarse. La democracia está en riesgo porque hay factores de poder de carácter mafioso a los que vemos operar todos los días, antes de una manera más subterránea hoy prácticamente a cielo abierto", agregó.