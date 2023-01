Todesca Bocco: "Hay mucho para crecer en el intercambio comercial con Brasil"

Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco.

comercio bilateral

La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, afirmó que a pesar de que Brasil es el principal destino de las exportaciones, "hay mucho por crecer en el intercambio comercial" para incrementar la participación de los productos locales en el total de importaciones del vecino país.quien llegará a la Argentina para cumplir una visita de Estado, que incluirá lay participar de laEn la ocasiónpara cooperación en Soberanía Energética e Integración Financiera, Defensa, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Cooperación Antártica, a lo que se sumará una Declaración Presidencial conjunta.Al respecto, la funcionarian de la Cancillería Argentina aseguró que "la Declaracion Presidencial tiene una gran cantidad de temas que cubren cuestiones estratégicas de la relación bilateral", al afirmar que ""Nuestra relación es estratégica porque es el principal detino de nuestras exportaciones, de las cuales, dijo Todesca Bocco en declaraciones al canal C5N.En ese sentido, para la Secretaria "es muy importante la relación desde nuestro ciclo económico que está muy atado al de ellos porque, por lo que se buscará "potenciar todas las áreas de trabajo".Todesca Bocco tambien confirmó que parte de las negociaciones que mantendrán los equipos de ambos gobiernos estará la, que no implicaría la eliminación del peso ni del real.", dijo la funcionaria entre una larga lista de medidas y herramientas "para hacer que estimulen y faciliten el comercio" bilateral.En ese sentido, la economista reseñó que la Argentina "sigue teniendo una participación en el total de, y ahí hay mucho para crecer"."El año pasado 200 empresas argentinas fueron a Brasil a participar de ferias y misiones, y se lograron aperturas para productos muy específicos, lo que demuestra que hay muchísimo todavía por hacer para que las empresas puedan vender" al principal socio comercial de la región.La estrategia con Brasil forma parte de la promoción de las exportaciones que impulsa el Gobierno argentino a través de la Cancillería y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.En ese sentido, ayer, eldio a conocer lasque confirmaron quealgo nunca antes exportado"."Si sumáramos el, que hasta el tercer trimestre tenía exportaciones por más de US$ 10.000 millones, se podrá cerrar el total del año por arriba de los US$100.000 millones", que era el objetivo planteado para 2022.Sobre eluego de dos años de superávit, el déficit con Brasil alcanzó los US$ 2.250 millones en 2022 y se volvió al rojo que se venía registrando anualmente desde 2004.De todas formas, el dcuando promediaba los US$ 3.500 M anuales.El déficit fue consecuencia de importaciones que crecieron muy por encima de las exportaciones, ya que mientras las importaciones totalizaron los US$ 15.358 millones y crecieron un 29,3% interanual, las exportaciones llegaron a US$ 13.104 millones con un alza de 9,7% interanual.