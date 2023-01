Se cumplen 29 años de la "tragedia de los bomberitos", un hecho clave hacia la profesionalización

La más joven de las víctimas tenía solo 11 años y los más grandes no superaban los 23. Foto: Cortesía de José Luis Lazarte

La tragedia de Madryn, eje de un documental próximo a estrenarse "Bomberos de Madryn" se titula el film documental en producción sobre la mayor tragedia en la historia de los Bomberos Voluntarios del país, con estreno proyectado para abril y que cuenta con la narración del periodista Jorge Dorio.



"Esto surgió hace muchos años de una noticia en Clarín que leí sobre el caso, me interesó, empecé a investigar, viajé a Madryn por otra película y ahí me puse en contacto con los papás de los bomberitos; ahí surgió la idea de hacer este documental", dijo a Télam la directora del film, Marcela Balza.



La también guionista y periodista explicó que aunque se ocupa de un hecho "triste" como es la muerte de 25 bomberos -once de ellos menores de 18 años- combatiendo un incendio de pastizales en 1994, el objetivo es aportar "un dejo de esperanza de que no va a volver a pasar porque se cuenta con un montón de herramientas" que entonces no se disponían "y que hace que se salga mejor preparado a los incendios".



"Hicimos un guión, nos reunimos un grupo de personas que trabajamos en cine y decidimos asociarnos con otros dos productores, Pablo Saredo y Daniel Rutolo, con quienes viajamos dos veces a Madryn", contó.



En la primera etapa realizaron las entrevistas a madres, hermanas y hermanos de los jóvenes que murieron y a bomberos, pero la pandemia dejó el trabajo inconcluso y el grupo pudo retomarlo y concluirlo el año pasado.



Balza explicó que el film "ya está en una instancia de armado, falta la parte gráfica del documental y supongo que en el mes de abril estaremos estrenando".



"La idea es no solo honrar y recordar a los chicos que murieron sino mostrar que estas muertes además de hacernos reflexionar sobre los aspectos de la sociedad que permitieron que ocurriera y que necesariamente se modificaron con la tragedia, sirvieron para que dos científicos crearan un trabajo en el cual se basó después una parte de la ley nacional de manejo del fuego que está en vigencia", apuntó.



"En ese entonces no sólo era moneda corriente salir con menores a los incendios sino que sólo estaba estudiado el incendio forestal pero no el de campos o pasturas que se da en esta parte de la Patagonia, con sus avatares climatológico. Ahora los bomberos y brigadistas tienen un montón de información sobre vientos, humedad en superficie, capacidad de combustión de la vegetación y otras cuestiones", concluyó.

La denominada "en la que 11 adolescentes y 14 adultos murieron hace 29 años mientras combatían un incendio de pastizales en Puerto Madryn, la más vasta en la historia de los bomberos voluntarios en el país, es identificada como la que marcó ". Entre los fallecidos había una pareja que iba a casarse el mes siguiente y dos hermanos de 14 y 22 años, el mayor de los cuales iba a ser padre por primera vez.Todos habían llegado al siniestro vistiendo mamelucos de tela, cascos de fibra de vidrio y botas de goma,"A las 2 de la tarde comenzó a sonar la sirena grande del destacamento de bomberos, mi hijo se fue corriendo al cuartel pero nunca pensé que lo iban a llevar al incendio", dijo a TélamLa preocupación fue en aumento eseconforme el incendio se prolongaba, el humo oscurecía completamente el cielo de la ciudad cuando todavía restaban horas de luz y los chicos no volvían."Por la noche, en el cuartel nos dijeron que nuestros hijos estaban todos a salvo en un puesto, pero eran todas mentiras. Ellos murieron pasadas las 6 de la tarde de ese mismo día y nosotros nos enteramos recién a las 9 de la mañana", contó Salinas., agregó.Ese 21 de enero hacía mucho calor en Madryn y el viento, traicionero, repentinamente aumentaba su velocidad o cambiaba de dirección, o ambas cosas.Fotos: Cortesía de José Luis LazarteAsí ocurrió varias veces afectando la extensión y virulencia del frente de incendio que se desarrollaba en unde Madryn, en las proximidades de laautor de las fotos para elque darían la vuelta al mundo, dijo a Télam que cuando salió a la ruta para cubrir el incendio "traspasé al segundo camión de bomberos" que llegó a asistir y "entramos prácticamente juntos" con parte de los bomberos que darían la vida en el intento por apagarlo.El reportero gráfico hizo algunas tomas y se volvió a la ciudad a tiempo para entregar el sobre con las imágenes ya copiadas en la terminal para que las llevara a Trelew el próximo micro."En esa época sonaba la sirena un montón de veces al día por los incendios de campos y, recordó. Pero cuando volvió a las 18 "era otra historia".", señaló.Esa noche nadie durmió en Madryn y al día siguiente, desde temprano comenzó a ganar cuerpo el rumor de que los chicos seguían perdidos. No había nada oficial pero se hablaba de más víctimas y los 9 se fueron transformando luego en 12, en 15, hasta que finalmente se confirmó que fueron 25.A Lazarte le fue encargado entoncesel retiro de los cuerpos, el improvisado camión funerario que en su chasis llevó 20 de los féretros al velatorio en el gimnasio municipal, el cortejo al cementerio y el sepelio.Yo estaba acostumbrado a hacer ahí fotos de básquet, de gimnasia artística y de golpe ver todos esos ataúdes con todo Madryn rodeándolos y sumido en llanto, es una imagen que no me puedo borrar", contó., agregó.Elexplicó a Télam que si bien la tragedia se produjo por una" entre los que se cuentan los climáticos, las muertes no habrían sobrevenido "si no se hubieran hecho mal algunas cosas tanto a nivel de quienes condujeron" el operativo "como de quienes debieron controlar la actividad" desde las dependencias estatales.Y porque se tomó nota de lo sucedido,en materia de-que por entonces ya prohibía la participación de menores-; pero también en el, con mejor preparación, infraestructura y equipamiento, apuntó Alcucero.Además, aceleró el "" respecto a cuales son las, en los que hoy se utilizanRespecto al, Alcucero sostuvo que era un hábito que "atravesaba a todo el sistema a lo largo y ancho de la Argentina" y "lamentablemente nos tuvo que pasar a nosotros esta tragedia para que se dieran cuenta que esto no era un juego".De su hijo Juan, Quita Salinas recuerda que "era un chico muy solidario que amaba al cuartel" al que pertenecía desde los 12 años, al punto que "no se llevó ninguna materia de primer año porque si tenía malas notas no lo dejaban entrar"."Siempre los llevaban a las emergencias pero supuestamente nunca participaban. Yo una vez le dije al jefe: 'usted lleva a los chicos al campo y va a pesar una desgracia', me dijo que 'no, porque los chicos van solo a mirar'. ¡Y mirá lo que pasó!", contó.Por su parte, Lazarte señaló que, en ese entonces, la asociación funcionaba para los chicos como "un club" donde "aprendían y se divertían" pero cuando ocurrió el incendio "no es que el cuartel los cargó a todos en el móvil y los llevó" a apagar el fuego, sino que eso pasó con "una parte" mientras que "los otros fueron cayendo por sus propios medios" y, una vez dentro, ya no pudieron salir."Como dirigentes, la única manera de honrar a nuestros compañeros fallecidos y su enorme acto de arrojo en pos del bien común, es no permitiéndonos volver a cometer los mismos errores. Con legalidad, honestidad y transparencia, más capacitación, mejores unidades y equipamiento es como vamos a mitigar el riesgo que siempre está presente en esta profesión", concluyó Alcucero.