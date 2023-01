Por error del gobierno porteño 30 familias están en la calle hace dos días

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

Casi 30 familias del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31) "quedaron en la calle" por un error en la demolición de una losa aledaña a su vivienda en el marco del plan de urbanización que lleva adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le reclaman a las autoridades una solución habitacional ya que desde el miércoles no pueden regresar a sus hogares.Algunas de las personas afectadas fueron trasladadas a hoteles por el gobierno porteño, peroporque sus pertenencias quedaron en las casas a las que no pudieron volver a entrar., referente del barrio y que está colaborando con las familias "que quedaron en la calle".El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 14 cuando la empresa contratista del gobierno porteño en los trabajos de demolición de viviendas en el marco del Plan de Urbanización, procedió a tirar abajo una losa -dentro del plan previsto- y terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera con lo que afectó una vivienda habitada por casi 30 familias."La empresa se manejó de mala manera. Hubo negligencia porque empezaron a demoler con la gente al lado. No avisaron que lo iban a hacer. Les avisaron recién ante el peligro inminente y las familias salieron con lo puesto", relató la referente.Después del derrumbe, se ordenó el corte de luz y horas más tarde, sin embargo, se produjo un incendio presuntamente por deficiencia en el cableado eléctrico de la zona.Las familias pasaron la noche del miércoles en paradores destinados a personas en situación de calle en el barrio de Lugano, pero regresaron al día siguiente para estar con sus mascotas y cuidar sus pertenencias y siguen debajo de la autopista Illia reclamando una solución habitacional concreta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.Télam tomó contacto con voceros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño pero no respondieron a las preguntas realizadas.Desde que ocurrió el siniestro, la Subsecretaría de Emergencia porteña no permite que esas personas retornen a sus hogares hasta tanto estén garantizadas las condiciones edilicias, precisó Juan Romero, referente del Barrio 31 y trabajador de la radio local Jala Jala.En la notificación que el organismo público realizó al respecto, de hecho, ordenó "demoler de manera total" la losa sobre el segundo piso que provocó el derrumbe del resto el miércoles pasado y agregó que "a los fines de evitar riesgo a las personas y los bienes, se indica que ninguna de las casas vecinas sea habitada hasta que no se realice el trabajo indicado".Frente a este panorama, los vecinos afectados realizaron una nota dirigida a las autoridades porteñas donde explicaron el hecho y advirtieron que permanecen "sin respuestas" debajo de la autopista Illía y reclamaron una "solución" inmediata a su problema habitacional.Organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo están asistiendo y asesorando a las familias, remarcó Olivera.