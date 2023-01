Alberto Fernández: "Hay un potencial enorme para aumentar el intercambio con China"

Foto Captura de pantalla CGTN.

Para Fernández la reincorporación de Brasil a la Celac permitirá avanzar en la integración regional El Presidentemanifestó su "certeza" de que la reincorporación de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) permitirá avanzar "del mejor modo hacia la realidad de la integración regional" y confió que el organismo "pueda profundizar sus vínculos con China" al considerarlos como una cuestión "estratégica".



De cara a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la entidad, que se realizará el martes próximo en Buenos Aires, Fernández señaló que ese encuentro servirá para que "nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro".



En declaraciones a la Televisión Central China (CCTV) el Jefe de Estado reseñó la labor que desarrolla como presidente Pro Témpore del organismo y destacó que hizo "mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo", además de llevar "los reclamos regionales" al escenario mundial.



"Planteé la posición latinoamericana en dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia, y fui a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que el sistema estaba generando", dijo.



Sobre el funcionamiento de la entidad, Fernández opinó que "lo lamentable de los últimos años fue que Brasil haya salido del escenario internacional" como consecuencia de las políticas instrumentadas por el expresidente Jair Bolsonaro.



Pero ahora, con la vuelta a la presidencia del país vecino de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que tiene "certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional".



La decisión se formalizó hace poco más de una semana, cuando el canciller Santiago Cafiero recibió al embajador de Brasil en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, quien le entregó la carta formal por la cual Brasil oficializó su retorno a la Celac, tras la decisión de Bolsonaro en enero de 2020, de suspender su participación en el bloque que reúne a 33 naciones de América latina y el Caribe.



Fernández además confió en que la Celac "pueda profundizar sus vínculos con China" ya que "para nosotros es estratégico un buen vínculo" con ese país, afirmó.

El presidente Alberto Fernández aseguró que hay un "potencial enorme" para incrementar el intercambio con China, en especial en materia de agroindustria y de producción de minerales, y tras afirmar que el presidente Xi Jinping ha sido "central para hacer real el acercamiento de nuestros pueblos", agradeció al gobierno de ese país "porque en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado"."Si bien tenemos una gran distancia, yo creo que el presidente Xi Jinping ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista con la Televisión Central China (CCTV), y señaló que existe "un potencial enorme donde los vínculos se pueden hacer más profundos".El Presidente agradeció al gobierno chino por la asistencia prestada a la Argentina, porque "en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado y nos ha ayudado con el swap que nos permite mejorar el intercambio comercial", y destacó que además "tenemos en nuestro país muchas empresas chinas trabajando en materia de agroindustria, de cereales, de litio, de gas, entre otros sectores"., reflexionó Fernández, y señaló que China "ha apostado a lo que claramente ve como desafío para su desarrollo, alimentos y energía", mientras que "nosotros tenemos capacidad para producir ambas cosas con lo cual asociamos nuestros recursos al capital chino".Asimismo, expresó que "quisiera inversiones que no sean meramente extractivistas, o sea, sacar sólo los recursos, sino que de algún modo le agregaran valor, y por eso insisto cada vez que hablo con un inversor chino, que si vamos a explotar el litio, lo convirtamos en baterías y que exportemos esas baterías".Respecto de las perspectivas que se abren tras la, Fernández evaluó que "vamos a poder equilibrar un poco más" la balanza comercial, porque "ahí es donde los dos países ganamos, ése es el trabajo que tenemos que encarar, y China nos está ayudando mucho a lograr ese objetivo", dijo.El Presidente, por otra parte, evaluó en la entrevista como "positivos" los resultados de su gestión, en los que hubo que "afrontar años muy difíciles ya que "después de haber recibido un país en virtual cesación de pagos, en los dos primero debí afrontar una pandemia y en los otros dos las consecuencias de una guerra inesperada: por eso me parece que los resultados son positivos"., afirmó.Consultado acerca de la iniciativa para elplanteada por el presidente chino, Fernández se manifestóEn ese punto, sostuvo que "América Latina tiene que plantarse frente al mundo y negociar como una región que es privilegiada, por ser productora de alimentos y de energía y eso nos pone en un muy buen lugar para discutir con el mundo global".Asimismo,y expresó que "por eso lo interesante de la propuesta del presidente Xi es no promover eso, respetándonos todos y cada uno con su autonomía. Yo valoro mucho eso".Fernández recordó que en ese contexto "la pandemia ha dejado en descubierto lo injusto del desarrollo económico mundial" y en materia de vacunas dondeFrente a esas situaciones, Fernández sostuvo que "hay que cambiar el sistema económico global, porque la concentración del ingreso en tan pocos, mientras la miseria y la pobreza se distribuye en millones habla de la injusticia del sistema".El Presidente dijo que "nunca" participó de la idea promovida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "aventar el fantasma del temor político hacia China" en el escenario mundial, al considerar que"Yo creo que Estados Unidos puede tener un vínculo maduro con la Argentina, como puede ser maduro el vínculo que tengamos con China y quienes tenemos que decidir finalmente lo que más nos conviene son los argentinos, pero no me parece bien ni razonable aventar un temor político hacia China, que actúa en la región respetando nuestras políticas y siempre han tenido una actitud muy respetuosa para con el país", dijo.Recordó luego queValoró además que en las dos oportunidades que se reunió con Xi Jinping las entrevistas hubieran superado la duración prevista, lo cual su entender, "demuestra el interés del Presidente chino por la Argentina" teniendo en cuenta además que ese país "hoy día está encabezando comercio mundial"."Tengo la mejor impresión de él", expresó Fernández y dijo que valoraba "particularmente y tengo un sincero agradecimiento por ese interés que China tiene por nosotros; fueron dos charlas muy cordiales que se prolongaron mucho más de lo establecido porque hay claramente puntos de encuentros que hacen que a veces las conversaciones transcurran por temas imprevistos".