Leopard 2, los tanques alemanes que Ucrania pide a sus aliados occidentales

Estos blindados modernos de diseño alemán podrían tener un impacto importante en los próximos combates en el este de Ucrania / Foto AFP.

"Está en sus manos (poder) lanzar esta importante entrega que detendrá el mal" Volodimir Zekenski

Cómo son los tanques

Los tanques alemanes Leopard 2, que estuvieron este viernes en el centro de los debates de los países aliados de Ucrania reunidos en Ramstein, son reclamados desde hace meses por En el encuentro del Grupo de Contacto de la OTAN sobre Ucrania , en el que participaron unos 50 países, el titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que aún no hay una opinión unánime en su país sobre la entrega de los Leopard."No estamos dudando, sólo estamos sopesando los pros y los contras", señaló el ministro alemán, cuyo país está bajo presión desde hace días, ya que varias naciones necesitan su autorización para exportar estos carros de combate.Según los expertos, estos blindados modernos de diseño alemán podrían tener un impacto importante en los próximos combates en el este de Ucrania, donde Rusia ha reanudado la ofensiva tras múltiples reveses.Perousando estas armas para golpear el interior del territorio ruso y sus bases aéreas y navales en Crimea, anexada por Rusia en 2014.En ese contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zekenski, instó este viernes a sus aliados a acelerar las entregas de armas pesadas, sobre todo tanques y misiles de largo alcance, para "detener el mal"."Está en sus manos (poder) lanzar esta importante entrega que detendrá el mal", dijo el mandatario en un mensaje por videoconferencia en el inicio de la reunión para reforzar la ayuda militar a Kiev, organizada por Estados Unidos en la base aérea de Ramstein, en Alemania."Puedo agradecerles cientos de veces (por el apoyo ya dado), pero los cientos de gracias no son cientos de tanques", subrayó.El Leopard 2. Diseñado por el fabricante alemán Krauss-Maffei, fue fabricado en serie desde finales de los años 1970 para reemplazar a los tanques norteamericanos M48 Patton y, luego, a los Leopard 1.Hasta la fecha, indicó la agencia de noticias AFP.Este tanque de combate de 60 toneladas está dotado de un cañón de calibre 120 milímetros. Es capaz de disparar en movimiento y su motor de 1.500 caballos de potencia le permite una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, conSegún su fabricante,, eficaz contra las minas y los lanzacohetes. Además cuenta con herramientas tecnológicas que permiten localizar y atacar al enemigo a larga distancia.Otra ventaja es que el Leopard está bastante extendido en Europa, lo que facilita el acceso a municiones y piezas de recambio y simplifica las tareas de mantenimiento.Los cuatro últimos modelos siguen utilizándose, entre ellos el 2A4, del que Polonia propone entregar a Kiev 14 ejemplares.También está el 2A7, del que Berlín no quiere separarse, en aras de su propia defensa.Finlandia, equipada con más de 200 ejemplares, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), también está dispuesta a entregar algunos de ellos a Kiev.Grecia, con 350 tanques, y Turquía, que utilizó algunos de ellos contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, son los países que más ejemplares poseen del modelo 2A4.Si Kiev pudiera recibir en total unos 100 tanques Leopard, el efecto sería "significativo" en el campo de batalla frente a las fuerzas rusas, asegura el IISS.Con los Leopard 2, "un ejército puede romper las líneas enemigas y poner fin a una larga batalla de trincheras", señaló Armin Papperger en el diario Bild. "Con el Leopard, los soldados pueden avanzar decenas de kilómetros de golpe", apuntó.