Anunciaron la reapertura de una carrera en una escuela que había sido cerrada en 2022

Tras meses de lucha el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrió dos carreras.//Foto IG@estudiantes.ifts28

La comisión de estudiantes del IFTS N°28 Hebe de Bonafini anunció la reapertura de las inscripciones a la carrera de Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos luego de que fuera retirada de la oferta educativa pública en octubre de 2022.La medida se logró "tras meses de lucha para lograr que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reabra dos carreras dictadas en el Instituto y que fueran cerradas y retiradas de la oferta educativa pública el 27 de octubre de 2022", indicaron desde la comisión en un comunicado., agrega la nota.En tanto,al día de la fechaY agregaron que, “no solo no la ofertan sino que limitan el libre ejercicio de la trayectoria académica con el objetivo de que no se reabra, obligando a les estudiantes que adeudan materias de primer año a aprobarlas en un año y que en caso contrario deban trasladarse al IFTS N°12”.Fuentes del Ministerio de Educación del GCBA señalaron a Télam que eles “de la ciudad de Buenos Aires.Y queestá vinculada a la decisión de la cartera educativa de “fomentar la formación continua y de calidad a las personas siemprePor último, agregaron que “para garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes que actualmente se encuentran cursando primero, segundo y tercer año de dichas carreras, sSegún señalaron los estudiantes del Instituto del barrio porteño de Balvanera, “imponen condiciones sin tener en cuenta la cantidad de factores que pueden afectar a les estudiantes (como por ejemplo las tareas de cuidado o los problemas de conectividad que tampoco han garantizado desde la pandemia) llevándoles a una situación de exclusión”.Respecto a la reapertura de la carrera de Pedagogía y Educación Social, señalaron que los "emociona" y "llena de satisfacción", pero seguirán "atentos" a que la carrera no sea "vulnerada respecto de su valor identitario", ya que es la perspectiva en Derechos Humanos lo que le da "forma y sentido".Por último, resaltaron quepara conseguir que el Ministerio de Educación porteño vuelva a asegurar las condiciones que permitan la