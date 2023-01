Los ministros Katopodis y De Pedro recorrieron obras en la Ruta Nacional 5

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de Interior, Wado de Pedro, recorren las obras en la Ruta Nacional 5 / Foto: Twitter Katopodis.

Hoy iniciamos la transformación en autopista de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, que fue prometida como PPP y nunca se hizo.



Se suma a los trabajos en las rutas 3, 7, 8 y la Autopista Presidente Perón. Obras que conectan ciudades e integran sus economías. pic.twitter.com/Fz4dw8IOk5 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 20, 2023

dieron inició este viernes a obras en la autopista de la Ruta Nacional 5, entre los municipios de Mercedes y Suipacha, en la provincia de Buenos Aires.Se trata, y que nunca se ejecutaron, informó la cartera de Obras Públicas.“Hoy iniciamos las obras que transformarán en autopista la Ruta 5 entre Suipacha y Mercedes,que por decisión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof reactivamos para seguir apostando a la producción y a una Argentina federal”, señaló Katopodis.El ministro agregó quelas rutas en el peronismo se piensan y se construyen para la gente y para que la palanca de la obra pública siga firme en el país”.En ese sentido,, en 20 kilómetros, paralela a la existente, con dos sentidos de circulación por mano.Asimismo,en los cruces con los arroyos Hinojo (kilómetro 108,3), Ranchos (kilómetro 14,3) y Saladillo (kilómetro 121,6), como así también en la intersección con los dos distribuidores existentes en este tramo, en el camino vecinal ubicado en el kilómetro 120,1 y en el acceso a la estación ferroviaria de la localidad de Manuel García (kilómetro 110,9).Estos tramos formaban parte del ex esquema de Participación Público - Privada (PPP) iniciado en la gestión anterior,y por ese motivo, durante esta gestión, se rescindieron todos los contratos y luego los proyectos debieron volver a elaborarse desde cero.El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A.,que forman parte del ex esquema de PPP como repavimentación y construcciones de terceros carriles.A partir de la readecuación de los contratos encarada por esta gestión,Del total, once obras están en ejecución,con los que se intervendrán 1.669,5 km, otros 93 proyectos se encuentran en desarrollo de cara a una segunda etapa de intervenciones., por lo que esta obra permitirá mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje beneficiando a los distintos municipios y provincia de Buenos Aires, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires.