La minería exportó en 2022 por US$3.857 millones, el nivel más alto desde 2012

En el mes de diciembre, el 74% de las exportaciones mineras argentinas tuvieron como destino a Suiza, Estados Unidos, China y Canadá

Las exportaciones de minerales de diciembre totalizaron US$ 322 millones y acumularon un total de US$ 3.857 millones a lo largo de 2022, con un incremento del 19% respecto a 2021 y alcanzando el nivel más alto desde 2012.La Secretaría de Minería destacó que a partir del cierre de las cifras del año, las exportaciones de productos mineros significaron el 5,7% de las exportaciones totales argentinas en diciembre y el 4,4% en el acumulado de 2022.EstoAdemás,De esta manera, las exportaciones mineras alcanzaron el nivel más alto desde 2012, cuando las mismas habían contabilizado US$ 4.981 millones.En el acumulado de 2022, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por US$ 3.020 millones.Esto implicaEsto le permitió al rubro metalífero representar el 78% de las exportaciones mineras totales.De esta manera,En el caso del litio, en los 12 meses del 2022 las ventas del mineral al exterior alcanzaron los US$ 696 millones, creciendo un 234% interanual y representando el 18% de las exportaciones mineras totales.Este dato de exportaciones en términos históricos representa la posición número uno para los 12 meses de un año, estando 153% por encima del acumulado de 2018, consideerado el segundo año histórico con mayores montos exportados.En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado de lo que va del año exhibieron una incremento del 5,2%.Para graficar la tendencia del año, en diciembre se exportaron un total de US$ 74 millones de litio, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos de 220%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes.En dicho mes el litio, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número dos manteniéndose respecto al mes anterior.Así, eEste incremento interanual del valor exportado fue explicado por una suba en los precios de exportación y también por un aumento en los volúmenes embarcados.En el acumulado de 2022, el resto de los productos mineros alcanzaron los US$ 141 millones, marcando uncrecimiento interanual de 10%.Suiza, Estados Unidos, China y Canadá explicaron en diciembre el 74% (US$ 239 millones) de los destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 66% (US$ 2.556 millones)para los países seleccionados.Las exportaciones mineras hacia estos 4 países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 80% del total de las ventas mineras al exterior en diciembre y el 86% en el año.A su vez, estos 4 destinos explicaron el 73% de las exportaciones metalíferas totales en los 12 meses de 2022.El 27% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente India, Corea del Sur, Bélgica, Alemania yJapón.Por parte del litio, al igual que en los minerales metalíferos, las exportaciones se ven concentradas en un número reducido de destinos: China, Japón, Corea del Sur y Alemania representaron el 93% de las exportaciones de litio en dediciembre.En tanto, en el acumulado de los 12 meses de 2022 el porcentaje fue del 94% siendo conformado por China,Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.