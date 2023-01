Biden aseguró que luchará por el derecho al aborto

El mandatario estadounidense reafirmó su postura a favor del derecho al aborto / Foto: AFP.

"El fallo Roe vs. Wade reafirmó principios básicos de igualdad, reforzó el derecho fundamental a la privacidad y sostuvo que las mujeres de este país podían controlar su propio destino, tomando decisiones profundamente personales libres de injerencia política" Joe Biden

“El año pasado, la Corte Suprema dio un golpe devastador, al poner fin al derecho constitucional federal al aborto" / Foto: AFP - Archivo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró el 50 aniversario de la legalización del aborto en el país con la promesa de seguir luchando para defender este derecho, revocado el pasado junio por el Tribunal Supremo, mientras que a cuadras de la Casa Blanca, en Washington, grupos antiabortistas marchaban para celebrar esa anulación.“La Corte acertó con Roe hace 50 años. Fue una decisión equilibrada con un amplio consenso nacional que la mayoría de los estadounidenses han seguido apoyando durante los últimos 50 años, y fue un principio constitucional defendido por jueces designados por presidentes demócratas y republicanos por igual”, escribió Biden en un comunicado."Ese caso reafirmó principios básicos de igualdad, reforzó el derecho fundamental a la privacidad y sostuvo que las mujeres de este país podían controlar su propio destino, tomando decisiones profundamente personales libres de injerencia política", agregó el mandatario.Elpor el que el Tribunal Supremo estadounidense declaró legal el aborto el 22 de enero de 1973, con siete votos a favor y dos en contra, fue revocado el 24 de junio de 2022 por la Corte, actualmente integrada por una amplia mayoría conservadora.En una avanzada contra los derechos de las mujeres y niñas, coinciden analistas, la Corte eliminó la protección de ese derecho a nivel federal y dejó que cada Estado defina las políticas relativas al aborto.“Sigo pidiendo al Congreso que apruebe legislación para hacer de esas protecciones la ley del país de una vez por todas. Hasta entonces, continuaré usando mi autoridad ejecutiva para proteger a las mujeres y las familias de daños a raíz de la decisión de Dobbs”, que anuló a Roe, aseguró Biden, informó el medio The Guardian.En el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, el Tribunal argumentó que la Constitución estadounidense no contemplaba ningún derecho al aborto.Para Biden, este fallo del Supremo "abrió la puerta" para que en el futuro se diriman en los tribunales otras libertades fundamentales como el acceso a los anticonceptivos o "el derecho a casarse con quien uno ame".En paralelo,, Washington, para marchar contra las iniciativas que están en juego en varios estados del país y que buscan establecer sus propias legislaciones a favor del derecho al aborto tras la caída del Roe vs. Wade como jurisprudencia federal.En un comunicado, la presidenta del Fondo de Educación y Defensa de la Marcha por la Vida, Jeanne Mancini, describió el 2023 como "un sombrío recordatorio de los millones de vidas perdidas por el aborto en los últimos 50 años, pero también una celebración" de las victorias conseguidas por la organización, informó la agencia de noticias Europa Press.Grupos antiabortistas asisten a la marcha divididos sobre la consideración de las pacientes.pide a las legislaturas estatales conservadoras que concedan la inmunidad por tratarse de "víctimas", mientras que otros grupos más radicales, como Abolir el Aborto Humano, denuncia la interrupción voluntaria del embarazo como "un asesinato".También se prevény acciones en varios estados durante toda esta semana con motivo del 50 aniversario de la sentencia Roe vs. Wade.“El año pasado, la Corte Suprema dio un golpe devastador, al poner fin al derecho constitucional federal al aborto y borrar casi 50 años de precedente. Convertimos nuestra indignación en acción, enviando un innegable mensaje a todos aquellos que quieren arrebatarnos nuestros derechos fundamentales: esta lucha está lejos de terminar", declaró en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund., agregó.McGill Johnson detalló además que hasta el momento fueron presentadas más de 70 medidas proactivas durante la sesión legislativa estatal de 2023, que se ganaron seis de seis referendos electorales sobre este tema, y ​​los votantes eligieron a defensores de los derechos reproductivos en todos los niveles de gobierno.