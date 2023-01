"Las escuchas ilegales son tomadas como prueba solo cuando son para los peronistas"

Oscar Parrilli / Foto: Archivo.

El senador nacional Oscar Parrilli afirmó este viernes que las escuchas ilegales "son materia de investigación judicial" solo cuando sirven para acusar "a los peronistas" y sostuvo que el Frente de Todos (FdT) debe "tomar el bastón de mariscal" para "comenzar a proponer ideas" y así "superar la proscripción con la que el Poder Judicial está sometiendo a Cristina Kirchner"., afirmó Parrilli en diálogo con AM 530.El legislador hizo referencia y respaldó las manifestaciones realizadas en un hilo publicado este mediodía por la Vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, en el que cuestionó a la Justicia por la falta de un criterio común para determinar la validez de ese tipo de prueba.En esa línea, el senador afirmó quey señaló que los mensajes de la Vicepresidenta "demuestran claramente que hay un partido judicial en Argentina".La exmandataria había recordado más temprano que "en el año 2016, en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en 'una escucha ilegal', metieron preso a (Carlos) Zannini (actual procurador del Tesoro) y le prohibieron a (al excanciller Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EEUU".Y comparó ese escenario con el actual: "Ahora en 2023, el juez (federal Sebastián) Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles (vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti), que arreglaba fallos de la Corte en chats con D'Alessandro, Ministro de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en 'una escucha ilegal'".Parrilli, además, expresó que:Asimismo, manifestó que "no estaría mal" que se desarrolle un Congreso del Partido Justicialista (PJ) en febrero, para que ese partido "comience a tener algún protagonismo" y los congresales "puedan dar su opinión acerca de la marcha de la economía" y del Gobierno.