Para el ministro de Defensa de Brasil, no hubo participación "directa" de las FFAA en los ataques

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio

"Entiendo que no hubo implicación directa de las Fuerzas Armadas. Si algún elemento, individualmente, participó, responderá como ciudadano", dijo Múcio

Avanza la investigación

La Policía Federal (PF) lanzó la primera fase de la Operación Lesa Patria

El decreto de Bolsonaro

El expresidente viajó hasta el sureño estado de Florida el pasado 30 de diciembre

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, afirmó este viernes que, a su juicio, no hubo una participación "directa" de las Fuerzas Armadas en los ataques golpistas a las sedes de los tres poderes en Brasilia del 8 de enero y señaló que los altos mandos "están de acuerdo" con las medidas que se tomen contra los militares que hayan participado "individualmente"., dijo tras una reunión en el Palacio del Planalto con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas de Brasil.Dos días después de defender el castigo a los militares involucrados en los actos golpistas, Lula se reunió en la sede del Gobierno con Múcio y los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.En la cita, en la que también participó el titular de la Federación Industrial del Estado de San Pablo, Josué Gomes, se abordaron políticas de desarrollo e inversión en la industria de defensa."Era para tratar inversiones de la industria de defensa. Si preguntan si hablamos sobre lo ocurrido el día 8, no lo hicimos. Eso está con la Justicia. Hablamos con Josué y otros cinco empresarios sobre soluciones para la industria", declaró el titular de Defensa, según el portal de noticias G1.No obstante, el funcionario reconoció quey que los militares respaldan la declaración de Lula de castigar a los involucrados "de cualquier rango"."Los militares son conscientes y están de acuerdo con que vayamos a tomar medidas. Evidentemente, en el fragor del momento, necesitamos tener cuidado para que los procesos y las acusaciones sean justas, para que las penas sean justas", agregó Múcio, quien consideró que no se reproducirá otro ataque del mismo tipo porque las Fuerzas Armas lo anticiparán.Se trata de la segunda reunión que mantienen los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Lula tras lo ocurrido el 8 de enero.En la primera, el mandatario expresó su malestar por la postura que habrían adoptado los militares, mientras que en esta última, Múcio reveló que Lula les trasladó su "fe" en su labor, reportó la agencia de noticias Europa Press.En tanto, la investigación sobre los ataques golpistas en Brasilia continuó avanzando este viernes, luego de que la Policía Federal (PF) lanzara la primera fase de la Operación Lesa Patria , para identificar a los que participaron, financiaron o alentaron la invasión de las sedes de los tres poderes.En total,este viernes en San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y Distrito Federal tras la autorización emitida por el Superior Tribunal Federal (STF).Según un comunicado del Ministerio de Justicia, los sospechosos son investigados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictiva, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos, informó la cadena brasileña O Globo.El 8 de enero,, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno de Lula Da Silva, que asumió el 1 de enero.Los manifestantes violentaron las barricadas, atacaron a efectivos de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.Miles de personas fueron detenidas en relación con estos hechos. Algunas fueron puestas en libertad, peroEntre los detenidos en relación a la intentona golpista también se encuentra el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, por supuesta connivencia y omisión de funciones durante los ataques, ya que en ese momento era secretario de Seguridad del Distrito Federal.La semana pasada, en medio de las investigaciones,La defensa de Bolsonaro aseguró este viernes que ese documento es "apócrifo" y solicitó al máximo tribunal que lo ignore en su investigación, informó CNN Brasil.Según los abogados, el documento que perfila acciones para anular el resultado electoral de los comicios del 30 de octubre "no ha sido publicado ni publicitado, salvo por los órganos de investigación", recogió la agencia de noticias Ansa.En la misma línea, el exministro de Defensa de Brasil Walter Braga Netto negó cualquier tipo de implicancia en la redacción del mencionado decreto."Nunca pasó. Basta con mirar a quienes habrían participado. Pura especulación", zanjó quien se presentó como candidato a vicepresidente de Bolsonaro en las pasadas elecciones.También el jefe del bolsonarista Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, desvinculó al expresidente brasileño de los actos golpistas del 8 de enero , tras recordar que se mantuvo "en silencio" desde la derrota electoral, y prometió salarios de "ministro" para el exmandatario y su esposa cuando regresen de sus vacaciones en Estados Unidos.Costa Neto no solo eximió a Bolsonaro de aquellos hechos violentos, sino también a sus seguidores, que señaló no participaron en los ataques golpistas."Al bolsonarista de verdad no le gusta eso. Estuvo ahí pidiendo que no se rompiera nada. Había extremistas infiltrados", dijo en una entrevista con la radio CBN, en la que responsabilizó por lo ocurrido al ministro de Justicia, Flávio Dino, por tener a cargo la seguridad en la Explanada de los Ministerios.para revertir el resultado de las elecciones en la casa de Torres, pese a revelar que varias propuestas circularon entre el bolsonarismo después del triunfo de Lula.Con respecto a Bolsonaro, Costa Neto ratificó que a su vuelta de Estados Unidos recibirá un sueldo "de ministro", al igual que su esposa Michelle, a quien el partido encargará "recorrer Brasil" para "atraer mujeres a la política".El PL había condicionado una eventual retribución a Bolsonaro a su vuelta de Estados Unidos, donde está previsto que continúe hasta finales de enero., dos días antes de terminar su mandato, y evitó así participar en la toma de posesión de Lula.