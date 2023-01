Sumaron 700 agentes para "saturar" las zonas conflictivas en Rosario

Galigani fue nombrado por el Ministerio de Seguridad santafesino en reemplazo de Margarita Romero, y es el décimo jefe policial nombrado para Rosario

El flamante jefe de la Unidad Regional II de Policía, Adrián Reinaldo Galigani, anunció que 700 nuevos agentes se sumarán a la fuerza para realizar patrullajes pedestres en los sectores que registran mayor conflictividad en la principal ciudad de Santa Fe."Contamos con 130 o 160 móviles diarios y desde hoy se suma la nueva promoción de 700 efectivos que van a estar desplegados en zonas estratégicamente coordinadas con distintas fuerzas para ir saturando los lugares donde está la mayor conflictividad", dijo en declaraciones radiales el comisario Galigani.Según el jefe policial, "estos agentes pertenecen a la última promoción de la escuela de policías que por distintos motivos no pudieron salir en su momento por retrasos administrativos"., afirmó en su primer anuncio.Galigani fue nombrado por el Ministerio de Seguridad santafesino en reemplazo de Margarita Romero, y es el décimo jefe policial nombrado para Rosario durante la gestión del gobernador Omar Perotti iniciada en 2019., señaló el titular de la Policía local y añadió: "La idea es incrementar los patrullajes y el personal policial en las calles; y seguir trabajando con la dinámica que se traía, no arrancar de cero".Y en ese sentido indicó que el deseo de todos es, por lo que para eso están "trabajando con Gendarmería, las fuerzas federales, la municipalidad de Rosario y Prefectura"."Voy a dar todo lo que tengo, no solo por mi, sino por la gente y mi familia que vive acá y se levanta a trabajar todos los días como cualquiera", concluyó.