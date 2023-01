El partido de Bolsonaro lo desvincula de los ataques golpistas y le promete un sueldo

A Michelle Bolsonaro el partido le encargará "recorrer Brasil" para "atraer mujeres a la política"

El jefe del bolsonarista, tras recordar que se mantuvo "en silencio" desde la derrota electoral, y prometió salarios de "ministro" para el exmandatario y su esposa cuando regresen de sus vacaciones en Estados Unidos.Costa Neto no solo eximió a Bolsonaro de aquellos hechos violentos, sino también a sus seguidores, que señaló no participaron en los ataques golpistas que se produjeron dentro de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia."Al bolsonarista de verdad no le gusta eso. Estuvo ahí pidiendo que no se rompiera nada. Había extremistas infiltrados", dijo en una entrevista con la radio CBN, en la que responsabilizó por lo ocurrido al ministro de Justicia, Flávio Dino, por tener a cargo la seguridad en la Explanada de los Ministerios.El líder del PL se dijo, asimismo, "sorprendido"en la casa del extitular de Justicia Anderson Torres, pese a revelar que varias propuestas circularon entre el bolsonarismo después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.Con respecto a Bolsonaro, Costa Neto ratificó que a su vuelta de Estados Unidos recibirá un sueldo "de ministro", al igual que su esposa Michelle, a quien el partido encargará "recorrer Brasil" para "atraer mujeres a la política".El expresidente viajó hasta el sureño estado de Florida el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y evitó así participar en la toma de posesión de Lula.Costa Neto también prometió una oposición responsable en la próxima legislatura y aseguró que no descarta votar a favor de las propuestas del Gobierno si considera que son de interés nacional., concluyó, según la agencia de noticias Europa Press.