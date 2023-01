Con un penal sobre la hora Racing ganó la Supercopa Internacional

Racing, campeón de la Supercopa Internacional / Foto: AFP.

Gonzalo Piovi celebra el gol de penal que le dio el triunfo a Racing / Foto: AFP.

Facundo Roncaglia abrió el marcador para Boca / Foto: AFP.

🗣️ "NUNCA PERDIMOS LA IDENTIDAD (...) ES EL MEJOR MOMENTO DE RACING"



La palabra de Iván Pillud, referente del plantel de la Academia, tras obtener un nuevo título.



🎙️ @Alex_candal #BocaRacingEnDSPORTS pic.twitter.com/UHk9g6gWSU — DSportsAr (@directvsportsar) January 20, 2023

"Damos la vida por el de al lado", manifestó Carbonero

Johan Carbonero / Foto: AFP.

🗣️ "NUNCA PERDIMOS LA IDENTIDAD (...) ES EL MEJOR MOMENTO DE RACING"



La palabra de Iván Pillud, referente del plantel de la Academia, tras obtener un nuevo título.



🎙️ @Alex_candal #BocaRacingEnDSPORTS pic.twitter.com/UHk9g6gWSU — DSportsAr (@directvsportsar) January 20, 2023

Gago: "Es importante arrancar con un título"

Racing sumó 15 Copas Nacionales y su 39na estrella Racing Club llegó esta tarde a las quince copas nacionales y de esta manera tiene en total 39 títulos en su historia.



La Academia, que viene de ganar en noviembre del 2022, el Trofeo de Campeones luego de vencer también al "xeneize" por 2-1 en la final disputada en el estadio Parque la Pedrera de San Luis, quedó, con quince logros, segundo en copas nacionales, a solo una de su vencido de hoy.



La institución fundada el 25 de marzo de 1903 conquistó su primera copa nacional en 1912 al conseguir la Copa de Honor de esa temporada.



Si a esos trofeos se le suman los 18 de Liga son un total de 32 estrellas por competencias nacionales.



A las que hay que agregarle siete copas internacionales, en las que se destaca la Libertadores e Intercontinental de 1967 con el idolatrado "equipo de José".



Racing le ganó esta tarde a Boca por 2 a 1 en la primera edición de la Copa Internacional con goles de Johan Carbonero y Gonzalo Piovi, en tanto que la conquista del equipo boquense fue convertida por Facundo Roncaglia en el encuentro disputado en el estadio Hazza bin Zayed de Emiratos Arabes.



ganó este viernes la primera edición de la Supercopa Internacional disputada en Emiratos Árabes Unidos,en el estadio Hazza bin Zayed de la ciudad de Al Ain.El árbitro, representante argentino en el Mundial Qatar 2022, sancionó la pena máxima por una mano en el área de Agustín Sández, que generó una airada protesta en el equipo xeneize.El partido, presenciado por el titular de la AFA, Claudio Tapia, parecía encaminarse a la prórroga de 30 minutos después de estar empatado desde el primer tiempo por los goles del defensorpara Boca y el colombianopara Racing, a los 17 y 19 minutos, respectivamente.Sin embargo, el penal cobrado por su lateral izquierdo con un potente remate al central del arco le reportó a La Academia el segundo título en la era de Fernando Gago, poco más de dos meses después de ganar el Trofeo de Campeones ante el mismo rival y con idéntico marcador en San Luis.Racing sumó la 39° conquista desde su fundación el 25 de marzo de 1903, que significa la 15ta. copa a nivel nacional. Su vitrina también guarda 18 ligas (la mitad ganada en la era amateur), tres copas rioplatenses -también previas al profesionalismo- y tres coronas internacionales (Libertadores, Intercontinental y Supercopa)., principalmente en la parte inicial por el buen trabajo de Maxi Morález, Nicolás Oroz y Carbonero, inteligentes para crear y aprovechar los espacios entre la línea media y defensiva de Boca.El colombiano, después del 1-1 parcial, generó otras dos ocasiones con un remate de media distancia y una ejecución de tiro libre, ambas conjuras con buenas intervenciones de Javier García, reemplazante de Agustín Rossi.Carbonero, desde el costado izquierdo hacia el centro, resultó un factor de desequilibrio por velocidad; Moralez completó un destacado regreso al club después de 14 años y Oroz mostró buena gravitación en jugadas asociadas.Lo de "Frasquito" Moralez también fue importante en el aspecto defensivo porque su presencia condicionó la tarea de Alan Varela, primer gestor del fútbol "xeneize", desplegado hoy en pequeñas dosis en el terreno árabe.Boca se adelantó en el marcador en una segunda jugada de pelota detenida, armada por Noberto Briasco yNo obstante, no llegó a acomodarse al partido con la ventaja porque el equipo de Gago lo tomó mal parado en una contra y Carbonero la resolvió con lucidez, tras pase en profundidad de Moralez.Para contrarrestar el juego de su rival, Ibarra decidió el ingreso de Exequiel Fernández al comenzar el segundo período. Con el mediocampista de gran rendimiento en Tigre la temporada pasada, Boca creció en la tenencia del balón y eso le permitió inquietar a Arias con un disparos de Benedetto y Ramírez, quienes dejaron la cancha antes que se cumpliera la media hora.Las variantes de Racing ingresaron mejor, en especial Jonathan Gómez, quien con una habilitación entre las piernas de Sández, dejó a Carbonero cara a cara con García en una acción que no fue bien terminada en parte por la pericia del arquero para achicar.Todo Racing lamentó esa acción acaso por intuirse como la última chance de ganar el partido en el tiempo regular, sin imaginar lo que sucedería en el tiempo agregado cuando Sández se arrojó al piso para bloquear una entrada de Gómez y tras un rebote la pelota detuvo su trayectoria por un contacto en el brazo derecho primero y la mano izquierda después.Los jugadores y miembros del staff de Boca cuestionaron el criterio de sanción por entender que no hubo intención de cometer infracción, pero el VAR convalidó lo dispuesto por Rapallini y Piovi no dejó pasar la oportunidad de facturar y sumarle al club una nueva estrella.El delantero Johan Carbonero, autor del primer gol, manifestó al final del encuentro que "todos tiramos para el mismo lado y damos todo por el que tenemos al lado", en una nota con Directv Sports."Practicamos la jugada en la semana con el profesor y lo importante es que se dio la jugada de esa manera", explicó en relación al tanto del 1 a 1 que marcó.Además, Carbonero dijo: "tenemos que ser agradecidos porque ya sacamos dos títulos en las últimas finales contra Boca", en referencia también al Trofeo de Campeones obtenido en el cierre del 2022.+El entrenador de Racing, Fernando Gago, aseguró por su parte que "es importante haber iniciado la temporada con un título, hoy lo dominamos a Boca y la jugada del penal me dijeron que fue pero no la vi"."El primer tiempo mantuvimos el partido dentro de lo que queríamos, encontramos algunas situaciones y en el segundo lo observé parecido. Controlamos la mayoría del partido, salvo un período que se cortó en el complemento", analizó Gago en la conferencia de prensa posterior al partido.Por otro lado, el DT destacó la llegada de Maximiliano Moralez, que debutó con un campeonato, por cómo "maneja el ritmo de juego".De cara al arribo del experimentado Paolo Guerrero, una de las figuras de las últimas décadas del fútbol peruano, dijo no saber "nada", al tiempo que expresó que "la cabeza está puesta en el inicio del torneo".Racing debutará en el campeonato de la Liga Profesional el domingo 29 de enero en el Cilindro de Avellaneda, cuando a las 19.15 reciba a Belgrano de Córdoba.