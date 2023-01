Google despide a 12.000 empleados en todo el mundo

Fachada del edificio de Google en Estados Unidos / Foto: Archivo

Alphabet, la empresa tecnológica matriz de Google, anunció este viernes el, equivalente al 6% de su planta laboral, sumándose así a firmas comoque también realizaron recortes en los últimos meses debido a la desaceleración económica mundial y a una sobreestimación en sus perspectivas de crecimiento.Los recortes afectarán tanto a la sede de Google en Estados Unidos como a las filiares que posee en todo el mundo.En una carta enviada por mail a sus empleados, el CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai se lamentó por los recortes que afectarán a personas “Increíblemente talentosas”.Al igual que el caso de otras tecnológicas como Amazon, Pichai adujo que la empresa realizó procesos de contrataciones que, si bien adecuados en su momento, se revelaron excesivos en la realidad económica actual en donde las tecnológicas se ven afectadas por la reducción de los gastos de publicidad, el retorno de los consumidores a los hábitos previos a la pandemia, y subas en las tasas de interés que perjudicaron el valor de sus accionesDetalló que el proceso de despido es el resultado de un “riguroso” proceso de evaluación en las diferentes áreas de la empresa, priorizando las que están alineadas “con las máximas prioridades”.Al igual que en el caso de los despidos de Microsoft del jueves anunciados por su CEO, Satya Nadella; Pichai aclaró que los despidos se harán en Estados Unidos con; mientras que fuera de ese pais se seguirá la legislación local en la materia.Como resultado de los recortes, las acciones de Alphabeten el índice tecnológico Nasdaq subían este mediodía un 4,5%.En el caso particular de Google, la desaceleración económica afectó su negocio de publicidad digital a lo que se suma el hecho de que su división de servicios en la nube aún no alcanza los resultados de competidores como Amazon y Microsoft, señaló la agencia de noticias Bloomberg.Los rumores de despidos en Google circulaban desde hace meses: en octubre pasado,con un descenso de los ingresos de un 27% anual. En esa ocasión, Pichai anticipó que habrían recortes en los gastos.“La empresa tiene demasiados empleados y su costo por empleado es demasiado elevado", dijo recientemente Chris Hohn, director de TCI Fund Management, firma accionista de US$ 6.000 millones en papeles de Google.A los despidos de Google, se le suman los 10.000 (5% del total de su planta) deanunciados el jueves, y el recorte de principios de este mes de 18.000 empelados del gigante del comercio electrónico Amazon.-compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- anticipó en noviembre que despedirá a 11.000 trabajadores, el 13 % de su plantilla.Del mismo modo el magnate Elon Musk, nuevo propietario de, despidió a cerca de 3.700 empleados (50% de los puestos); y Snapchat y Salesforce hicieron lo propio con 1.200 (30%) y 7.000 (10%).En total, 210.450 personas fueron despedidas en el sector tecnológico desde el año pasado, según la página de monitoreo Layoffs.fyi, que recopila los diversos anuncios de recortes.