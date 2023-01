Jairo, Falú y Lavandera, en una cita de lujo para abrir el 63ro. Festival de Cosquín

Jairo y su voz inolvidable / Foto: Lara Sartor

Juan Falú, un eximio de la guitarra / Foto: Alfredo Luna

Horacio Lavandera, una de las mayores figuras con proyección internacional / Foto: Archivo

Foto: Lara Sartor

Cosquín acoge y expone el universo folclórico por 63ra. vez Con la plaza Próspero Molina y el escenario Atahualpa Yupanqui como epicentro del Festival pero con toda una serie de actividades que hacen de Cosquín la capital folclórica del país, desde mañana se sucederán diversas muestras de la cultura nativa.



En el marco de la 63ro. Festival Nacional de Folclore de Cosquín con su diario Himno local por el Ballet Camin, la presencia de artistas provenientes del Pre Cosquín y una programación que no termina de confirmarse, la inauguración tendrá a Jairo, Juan Falú, Horacio Lavandera; Juan Fuentes, Yamila Cafrune, Postales de Provincia (Chaco), Por Siempre Tucu, Martín Paz y El Indio Lucio Rojas.



Para el domingo se anuncia La Callejera, Sofía Assis, Homenaje al centenario de Hamlet Lima Quintana, Postales de Provincia (Tucumán y Catamarca), Belén Herrera, Orellana-Lucca, Los Carabajal; y el 23 actuarán Facundo Toro, La Charo, Postales de Provincia (Jujuy y Córdoba), Micaela Chauque, Ceibo, Guitarreros, Los Tekis, Los Pacheco, y Los Caligaris.



Para el martes 24 figuran Luis Salinas–Lito Vitale, María Fernanda Juárez, Carolina Del Carmen Peleritti, Horacio Banegas, Los Alonsitos, y Dúo Coplanacu; mientras que el 25 será el turno de Destino San Javier, Bruja Salguero, Antonio Tarrago Ros homenajea el centenario de su padre; Postales de Provincia (Salta), Los Nocheros, y Ahyre.



El jueves 26 se presentarán Raly Barrionuevo, Roxana Carabajal, Maguie Cullen, Pocho Sosa, Adrián Maggi homenaje a Oscar “Cacho” Valles, y Jorge Rojas; y a la noche siguiente Mario Álvarez Quiroga, Alma Carpera, Postales de Provincia (La Rioja y Santa Cruz), Eduardo Guajardo, Los 4 de Córdoba, Sergio Galleguillo, y El Chaqueño Palavecino.



Las últimas dos lunas reunirán, el 28, a Leandro Lovato, Nacha Roldán, Delegación Japón, Laura Molina–Magalí Juarez, Nahuel Pennisi, Emiliano Zerbini; Soledad; y en el cierre del domingo 29 a Néstor Garnica, Postales de Provincia (Santiago del Estero y Santa Fe), Lucía Ceresani, Flor Paz, Franco Luciani y Abel Pintos.



La música también dirá presente en cada rincón de la ciudad del Valle de Punilla y en las peñas que expanden y prolongan lo que cada velada se perfila en el escenario mayor.



Además, cada día se sucederá un ciclo de charlas, conferencias y documentales con sede en el Microcine Adalberto Nogués del Centro de Congresos y Convenciones (Tucumán 1031) y se desplegará la Feria de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar en la Plaza San Martín.



La Plaza San Martín (enclavada al 500 de la calle Salta) será una de las sedes de los talleres y también recibirá -entre el jueves 26 y el domingo 29 desde las 19- un Cosquín para las infancias con la actuación de Sofy.



En tanto, el XX Encuentro de Poetas con la gente, que entre el martes y el domingo se desarrollará en la Escuela Roca, reunirá tributos a Edgar Morisoli, Ramón Ayala, Laura Devetach, Olga Orozco, Antonio Preciado y Manuel J. Castilla.

Las prominentes figuras del cantante Jairo, el guitarrista Juan Falú y el pianista clásico Horacio Lavandera compartirán un atractivo e inusual espacio en la, donde recorrerán obra de Athahualpa Yupanqui y Nenette Pepin, saludarán el centenario de Eduardo Falú y celebrarán medio siglo de trayectoria del vocalista., resalta Jairo durante una entrevista con Télam.El artista, una voz notable, dúctil y vigente con 50 años de camino, añade que “va a ser muy fuerte compartir nuevamente con Juan Falú, que es un artista de esos extraordinarios, y juntos proponer una suerte de introducción de Horacio Lavandera al folclore”.El pianista Lavandera, reconocido y laureado en el universo clásico, asume en diálogo con esta agencia: “Llegar a Cosquín es toda una novedad que por supuesto me genera grandes expectativas”.“Me motiva que la apertura del Festival sea la oportunidad propicia para interpretar obras de Atahualpa Yupanqui y presentar otras de su compañera Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick (cuyo apodo era Nenette Pepin y también firmaba como co-autora bajo el seudónimo de Pablo del Cerro) a las que llegué a partir de que desde hace unos dos años estoy rehaciendo mi repertorio incorporando música de compositoras”, se explaya el músico.porque, consigna, “está claro que la formación académica de ella le pudo dar refinamiento a la música de Yupanqui, logrando un nivel de sofisticación en su música, donde hay un punto más de elegancia en las frases y también en el del final de la forma”., apunta que este encuentro surgido de una invitación del intérprete “va a ser una cosa linda de acuerdo a como está planteado porque con Jairo se da un tejido entre el canto y la guitarra qué es un verdadero diálogo y Lavandera es un extraordinario pianista que tiene ese interés y ese deseo de adentrarse en el lenguaje de su tierra y lo vamos a acompañar”.“Me parece que es la oportunidad de un regreso que muestre el verdadero vínculo que tengo con el Festival, porque lo respeto mucho a Cosquín”, considera el artista tucumano sobre esta confluencia de intérpretes.Con una polémica pública en 2014 (justamente en otro homenaje a su tío junto a Liliana Herrero) y tras una fugaz vuelta en 2016, Falú señala a Télam: “Aquel fue un regreso poco difundido, no sé por qué. Pero me parece que este es el momento de restablecer ese vínculo necesario con Cosquín, un lugar que respeto por la búsqueda del público que va en busca de reforzar un sentido de identidad en el marco de un encuentro que se vive en las calles y trasciende al escenario”.Consultado acerca del carácter de esta propuesta que lo reúne con Falú y Lavandera, el cantante confiesa que le “encanta la idea de hacer ese tipo de cosas porque no se trata de hacer fusión sino que se trata de hacer música”: “Es decir, hacemos las canciones que nos gustan, canciones que creemos susceptibles de ser interpretada por los tres y que salen como bombas, son una cosa fantástica que generan una inspiración muy fuerte”.“Va a ser una sorpresa muy grande para la gente por poder escuchar por primera vez a una figura como Lavandera que toca como los dioses y revivir lo que cada tanto hacemos con Juan pero que siempre es diferente porque él es un improvisador, un gran maestro y un gran tipo que es capaz de brillar él y hacer brillar a todos los que están alrededor”, arriesga Jairo sobre el cruce, generado a partir de una idea del propio Festival.-Es que si no es así, si no tenés el entusiasmo y la pasión, la cosa no funciona. Obvio que si de repente empezás a perder facultades físicas, bueno, ¿qué vas a hacer? Pero yo estoy bien, canto en la misma tesitura desde siempre, no he tenido que bajar ni una tonalidad a ninguna de mis canciones desde hace 53 años y cada vez me gusta más cantar, es como respirar para mí.-Bueno, un poco de cada cosa. Para mí el don es el de todos los artistas y sobre eso hay una frase muy buena que leí hace muchos años en un prólogo de un libro de cuentos de Truman Capote que me llamó la atención y que me quedó grabada, donde dice que “el de los artistas, cualquiera sea la disciplina, es un don pero que Dios te da ese don y al mismo tiempo te de un látigo para autofustigarte”, y me pareció bárbaro.Pero en mi caso como cantante es un don, pero tampoco me canso de agradecer que cuando yo tenía 15 años empecé a estudiar canto con una profesora que me enseñó toda la técnica vocal y eso me ha permitido sobrellevar la vida del cantante sin demasiado esfuerzo.