Choferes de ambulancias anunciaron más huelgas por mejoras salariales

Cómo afectan las huelgas a la atención a los pacientes

El sindicato Unite anunció este viernes que los trabajadores de ambulancias de Reino Unido realizarán huelgas de 10 días, repartidas entre los meses de febrero y marzo, como medida de protesta ante la falta de acuerdo con el Gobierno sobre sus salarios y condiciones de trabajo, en medio de una alta inflación.Un total deAdemás, el sindicato anunció quey el personal de ambulancia representado por el sindicato GMB, en la mayor protesta del servicio público sanitario británico, conocido como NHS (National Health Service).Los trabajadores de ambulancias exigen al Gobierno un aumento salarial por encima de la inflación, que se ubica actualmente en el 10,7%, mientrasLa secretaria general de Unite, Sharon Graham, señaló que en lugar de actuar para proteger al NHS y negociar el fin de la disputa, el Gobierno "eligió vergonzosamente demonizar a los trabajadores de ambulancias"."Los ministros están engañando deliberadamente a la gente sobre la cobertura médica de emergencia y sobre quién tiene la culpa de las muertes excesivas", expresó.Según datos oficiales,"Nuestros miembros ofrecen fielmente cobertura vital en los días de huelga y no son los sindicatos los que no ofrecen unos niveles mínimos de servicio: es la desastrosa gestión del NHS por parte de este Gobierno la que lo ha llevado al punto de quiebre", agregó Graham.La dirigente gremial aseguró que el primer ministro, Rishi Sunak, parece "lavarse las manos".un aumento en el número de trabajadores y medidas para garantizar que los niveles de servicio cumplan con los estándares de la Comisión de Atención Sanitaria.En Inglaterra, los paros se realizarán el 6, 20 y 22 de febrero, y el 6 y 20 de marzo, mientras que en Gales se desarrollarán los días 6 y 20 de febrero y 6 y 20 de marzo.Por su parte, en Irlanda del Norte, los trabajadores realizarán huelgas el 26 de enero, el 16, 17, 23 y 24 de febrero.Por otro lado, el sindicato informó que más de 200 trabajadores del Imperial College de Londres, la universidad pública, también harán una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. Los trabajadores, que son personal no docente, se declararon en huelga por última vez en noviembre.En ese sentido, Graham dijo que Londres es una de las ciudades más caras del mundo para vivir y los"La universidad está sentada sobre una montaña de dinero en efectivo y es deplorable que esté ofreciendo a estos trabajadores lo que es, en efecto, un recorte salarial significativo en términos reales", agregó.La disputa también involucra a miembros del sindicato University and Colleges Union (UCU) empleados en Imperial College.Una ola de huelgas generales sacude el país desde hace semanas, con trabajadores de todos los sectores que salen a las calles para exigir mejoras salariales y en las condiciones laborales, en un contexto de alta inflación.Miles de personas se unieron a la huelga para reivindicar el derecho a un salario justo y la igualdad de oportunidades.