Atlético y Real Madrid jugarán el clásico en los cuartos de final de la Copa del Rey

los cuartos de final de, tras sortearse este viernes esa instancia en la capital española.tres: serán eliminatorias a único partido, a celebrase la próxima semana,Atlético, dirigido por Diego "Cholo" Simone y que acaba de contratar al neerlandés Memphis Depay, deberá visitar al Real (no ganan el trofeo desde 2014) en el Bernabeu.Hasta hoy jugaron 23 clásicos en Copa del Rey, con 10 triunfos para los "Merengues", ocho para Atlético y cinco empates.La última vez fue en octavos de la temporada 2014-15, cuando la eliminatoria era a doble partido y se impuso el "colchonero" al vencer 2-0 como local y empatar en el Bernabéu.Mientras que Barcelona, con el polaco Robert Lewandowski, recibirá a uno de los equipos más encumbrados del fútbol español, Real Sociedad, que solo lo venció en tres ocasiones en 34 duelos coperos.Entretanto, Sevilla, de nutrida representación argentina con los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez, además de Erik Lamela y Lucas Ocampos, y el entrenador Jorge Sampaoli, visitará en Pamplona al Osasuna.Entre todos los clasificados suman 99 Copas del Rey, pero el verdadero "rey" de esta competición es el Barcelona, con 31 títulos, y le sigue en el palmarés el Athletic de Bilbao, con 23, pero desde 1984 no gana este título.El Real Madrid ostenta la tercera posición con 19, seguido del Atlético de Madrid con 10, Valencia ocho, Sevilla cinco y Real Sociedad tres. Osasuna es el único que no ha sido campeón en la Copa y sigue en pie, soñando con lograr la hazaña.a cotejo de, y