Ricardo Herrera: "Hay dos constituciones en Comodoro Py"

Juicio a la Corte

El diputado nacional por elRicardo Herrera consideró este viernes que la decisión del juez federal Sebastián Ramos de archivar la denuncia penal contra Silvio Robles, colaborador del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, muestra que"Parece que hay un código de procedimiento para los gobiernos populares y otro para las asociaciones ilícitas. Me sorprende la rapidez de la justicia en cuanto a Robles. Estaríamos un poco mejor si fuera todo tan rápido y expeditivo. Se confirma que hay dos constituciones para Comodoro Py", sostuvo Herrera en declaraciones para AM530.De esta manera, el diputado se refirió a la denuncia que se presentó contra Robles, quien figuraba en unos chats filtrados manteniendo conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.La denuncia fue presentada por el abogado Gastón Matías Marano, y el jueves, juez federal Sebastián Ramos la archivó en consonancia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado en una causa judicial porEl fiscal consideró en este caso que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, informaron hoy fuentes judiciales., afirmó el integrante de la comisión de juicio político en Diputados.La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.Herrera aseguró que el archivo de la denuncia contra Roblesy que "como legisladores no pueden mirar para un costado"."Sabemos que va a ser una lucha dura, pero para eso nos estamos preparando", aseguró el diputado.En este sentido se refirió a la decisión dede no dar quórum en el Congreso Nacional para el tratamiento de los proyectos de ley que impulse el Ejecutivo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema."Habrá que trabajar en el consenso para lograr quórum con algunos otros partidos interesados en mejorar la vida a la gente. Venimos peleando con esta estrategia de JxC, gracias a estás actitudes hay una agenda social que no podemos tratar", concluyó.