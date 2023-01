Zelenski urge a sus aliados la pronta entrega de armas pesadas para "detener el mal"

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (izq.), el general estadounidense Mark Milley (centro) y el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin (der.) / Foto: AFP.

El Reino Unido ya había prometido 14 blindados pesados Challenger 2 y Polonia se dijo dispuesta a entregar 14 carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió este viernes a sus aliados reunidos en Alemania que aceleren las entregas de armas pesadas, sobre todo tanques y misiles de largo alcance, para apoyar a su país en la guerra contra Rusia, próxima a cumplir 11 meses.en un mensaje por videoconferencia en el inicio de la reunión para reforzar la ayuda militar a Kiev, organizada por Estados Unidos en la base aérea de Ramstein, en Alemania."Puedo agradecerles cientos de veces (por el apoyo ya dado), pero los cientos de gracias no son cientos de tanques", insistió, citado por AFP.El Kremlin respondió rápidamente que estas entregas no cambiarán nada en el terreno. "Crearán nuevos problemas para Ucrania", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.Con ello,En la apertura del encuentro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, insistió en que los aliados occidentales deben aumentar su ayuda militar a Ucrania. "Tenemos que profundizar aún más, es un momento decisivo para Ucrania", dijo.Horas antes de estas negociaciones,Washington desbloqueó un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 2.500 millones de dólares, que incluye 59 vehículos de combate de infantería Bradley y gran cantidad de blindados para transporte de personal, según el Pentágono.Con este último paquete, el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania desde la invasión rusa -que comenzó el 24 de febrero último- asciende a más de 26.700 millones de dólares.Sin embargo,El Reino Unido enviará 600 misiles adicionales del tipo Brimstone, Dinamarca 19 cañones Caesar y Suecia cañones de largo alcance Archer. Finlandia se sumó el viernes a estas nuevas ayudas, con un paquete incluirá artillería pesada y municiones.. El total, no obstante, está lejos de los cientos de vehículos de este tipo que reclama Ucrania.El encuentro de Ramstein reúne a los ministros de Defensa y altos funcionarios militares de más de 50 países.