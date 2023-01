Germán Martínez: "No voy a resignar la agenda de extraordinarias"

Foto: Victor Carreira

El diputado nacional Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) afirmó que los diputados de Juntos por el Cambio deben "sentarse a tratar" las leyes pendientes https://t.co/3fx0sxCPCN — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 19, 2023

El presidente del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos,z, aseguró este jueves que, tras mostrarse optimista sobre la posibilidad de que "esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser analizada y modificada, y que tengamos la posibilidad de sesionar".La principal bancada opositora anticipó que no participará del debate de ninguno de los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de Extraordinarias mientras el oficialismo insista en avanzar con el tratamiento de los pedidos de“Aspiro a que esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser, y que tengamos la posibilidad de sesionar. Que objeten todo el temario porque no les gusta un tema es un error político”, remarcó el santafesino en declaraciones a DiputadosTV.En ese sentido, expresó: "No voy a resignar la agenda de extraordinarias, si todo va bien probablemente el miércoles vamos convocar a los presidentes de todas las comisiones que intervienen en todos los temas de las extraordinarias y en los casos que no presidamos, vamos a convocar a los vicepresidentes”."Primero para pulir los temas, porque queremos llevar la totalidad del temario propuesto por el presidente a las comisiones, sacar despacho en todos los temas que se puedan y que esta posición inicial de Juntos por el Cambio pueda ser modificada en algún momento para poder sesionar”, concluyó.