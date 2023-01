Camacho deberá cumplir los cuatro meses de prisión preventiva

Camacho está detenido por la causa "Golpe de Estado I"

En 2019, fue una de las caras visibles del golpe

El detenido gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá pasar en la cárcel el tiempo que resta de su prisión preventiva, tras ser rechazados este jueves los recursos que presentó en busca de lograr su libertad.La Sala Penal Segunda de La Paz escuchó a Camacho, detenido por el llamado caso “golpe de Estado I” y rechazó las apelaciones.dispuso la vocal Rosmery Pabón.En diciembre último, el juzgado octavo de Instrucción en lo Penal había dispuesto la detención preventiva para Camacho por cuatro meses por el delito de terrorismo, cometido supuestamente durante los conflictos sociales de 2019.Ahora, en la audiencia de apelación, la defensa de Camacho solicitó que cese esa medida para que el acusado pudiera asumir su defensa en libertad y por “actos vulneratorios” que, en teoría, lo perjudicaron.Del otro lado,Alega la acusación que se trata de un caso complejo y que restan actos investigativos, como la toma de declaraciones de militares, jefes policiales, triangulación de llamadas de los partícipes y registro de unidades policiales.Por eso, la vocal Pabón consideró que Camacho debe seguir recluido en Chonchocoro con la medida dictada por el Juzgado Octavo.señaló la vocal, para quien se ha evidenciado la concurrencia de la probabilidad de autoría del implicado y existen riesgos procesales latentes.“Vamos a agotar las vías correspondientes, tanto en materia ordinaria como en materia constitucional. Porque consideramos, primero, que la autoridad jurisdiccional ha incurrido en los mismos errores respecto a la carencia de fundamentación, incongruencia, además, en su resolución”, señaló el abogado Martín camacho, defensor del gobernador.En la audiencia,, según la agencia Europa Press y el diario paceño Página Siete."Esta denuncia fue presentada en 2020 cuando yo no era presidente del comité ('cívicos') ni gobernador. Pude haberme ido, pero no me fui. Ese no soy yo", afirmó, para rechazar que pudiera escapar a otro país.La detención del gobernador cruceño generó protestas y bloqueos de rutas y calles en su departamento y una jornada nacional de protesta la semana pasada y para el 25 se prevé un cabildo multitudinario en nuevo regiones en simultáneo.Camacho es gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente enfrentada al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).