Aseguran que las vacunas contra el coronavirus evitan complicaciones en el embarazo

El estudio "Intercovid 2022" evaluó el impacto de la variante Covid-19 Ómicron en los resultados maternos y neonatales.

INTERCOVID-2022 was a large, prospective, observational study involving 41 hospitals across 18 countries.



4618 pregnant women were enrolled from Nov 27, 2021.



Un estudio de Oxford, realizado en 41 hospitales de 18 países, reveló que las vacunas disminuyen complicaciones en mujeres y personas gestantes contra la variante de coronavirus Ómicron, mientras que, informó el Ministerio de Salud bonaerense.Se trata del, publicado por la Universidad de Oxford, en la que evaluó elcompartió en su cuenta oficial de Twitter el estudio publicado en The Lancet y remarcó que "@BAProvincia fue de las primeras en vacunar esta población."Desde el inicio de la pandemia realizamos una. Esta estrategia nos permitió detectar que esta población tenia mayores complicaciones contra la positiva no gestante", destacó.Recordó que "con esta evidencia trabajamos para vacunar de manera priorizada a esta población, comenzando en mayo de 2021, siendo uno de losLos investigadores estudiaron en 41 hospitales de 18 países a 1.545 mujeres embarazadas diagnosticadas con Covid-19, y a 3.073 mujeres embarazadas no diagnosticadas con el virus.Los resultados demostraron que las personas embarazadas, vacunadas y preferiblemente con la dosis adicional de refuerzo, estaban "adecuadamente protegidas" contra los síntomas y las complicaciones graves de Covid-19 Ómicron, y tenían "un riesgo muy bajo" de ingreso a unidades de cuidados intensivos.durante el, complicaciones graves del embarazo e ingresos hospitalarios y a unidades de cuidados intensivos, especialmente entre las mujeres sintomáticas y no vacunadas, y en particular, el(presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que puede ocurrir en las mujeres después de la semana 20 de embarazo) aumentó entre las mujeres con síntomas graves.Las mujeres obesas o con sobrepeso con síntomas graves, presentaban el mayor riesgo de morbilidad materna y complicaciones graves.La, explicó que este estudio "tiene un valor sanitario muy importante porque se suma con resultados contundentes a la evidencia con la que contábamos hasta el momento, refuerza la importancia de que las mujeres y personas gestantes se vacunen contra el coronavirus, ya que muestra el aumento de morbilidad severa en mujeres no vacunadas y la eficacia de la vacunación para proteger de las complicaciones graves producidas por Covid-19"."En este sentido, es importante que sigamos protegiendo a las personas gestantes, remarcó.coordinada por el Instituto de Salud Materna y Perinatal de Oxford (OMPHI) realizó el estudio entre el 27 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, período durante el cual Ómicron fue la variante predominante y se evaluó la eficacia de la vacuna contra esta variante.El informe sostiene que lasfueron lasde Covid-19 Ómicron, aunque las vacunas de vectores virales con una dosis de refuerzo también proporcionaron una protección adecuada, durante al menos 10 meses después de la última dosis.Por su parte, el, codirector del estudio Intercovid 2022, afirmó que han "proporcionado información sólida y basada en evidencias sobre el aumento del riesgo de Covid-19 Ómicron durante el embarazo de sufrir complicaciones maternas severas, especialmente entre las mujeres sintomáticas y las que no estaban vacunadas"."Nuestro estudio indica claramente la necesidad de un esquema completo de vacunación durante el embarazo, y con una dosis refuerzo, para proporcionar protección durante al menos 10 meses después de la última dosis. Los servicios prenatales de todo el mundo deberían esforzarse por incluir la vacunación contra Covid-19 en la atención rutinaria de las mujeres embarazadas", sostuvo.codirector de la investigación, afirmó que "aunque la variante Ómicron puede ser menos dañina que las anteriores variantes en la población general, la de mujeres embarazadas no vacunadas en todo el mundo siguen teniendo un alto riesgo de complicaciones"."Dado que es imposible predecir quiénes desarrollarán síntomas o complicaciones graves, se requiere una vacunación completa y universal durante el embarazo", expresó.