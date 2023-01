Lula llamó a enfrentar el “nuevo monstruo” de la “extrema derecha fanática”

Lula da Silva volvió a cargar contra el bolsonarismo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que el “nuevo monstruo” de la “extrema derecha fanática” debe ser enfrentado y derrotado no solamente en su país sino en todo el mundo.”, dijo el mandatario en un acto con rectores de universidades en el palacio presidencial de Planalto., que a su juico es consecuencia de la negación de la política, pero advirtió que ese fenómeno “no es un problema solamente brasileño”.”, exhortó, según la agencia de noticias AFP.Lula, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), venció a Bolsonaro, de derecha, en segunda vuelta en octubre pasado.El 8 de este mes, exactamente una semana después de su asunción, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y atacaron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia.En los días siguientes se reveló que los servicios de inteligencia no previnieron de esos hechos a Lula, quien ese día estuvo fuera de Brasilia, y que militares y policías no cumplieron su deber de tratar de evitar la invasión y detener a manifestantes.Lula dijo este miércoles por la noche que el 30 de este mes recibirá al jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, con quien conversará sobre cómo enfrentar el desafío de la extrema derecha.Agregó que ese tema también formará parte de las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien visitará en Washington el mes próximo.