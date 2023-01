Alejandro Arce, el hombre que llevó las esculturas de arena a la categoría de arte

Arce junto al enorme Búho que erigió en la playa de La Lucila del Mar. (Foto: Gentileza Julieta Steimberg)

Arce convirtió a la playa en su galería de arte.

Las manos en la arena

Dinosaurios en la Bienal del Chaco. VER VIDEO

Una torre de piedras en equilibrio.

Dándole vida a una tortuga marina en Panamá.

Técnica y paciencia

Un pulpo de 3,5 metros de altura que realizó en Portugal.

Un equilibrista de corcho VER VIDEO

Una pareja de canguros.

En estos días de enero las redes sociales multiplican imágenes de playas, sombrillas, biquinis y deportes al sol. Pero en los últimos años. Están hechas con arena pero poco se parecen a los tradicionales castillos con los que suelen entretenerse los chicos.Todas son producto de una de las facetas artísticas del hombre que nació en Bariloche y dedicaba las madrugadas a dibujar algunas de las flores y plantas con las que se cruzaba en sus paseos cotidianos. Después tuvo un paso por la carrera de Ingeniería Mecánica y trabajó muchos años como técnico en la Comisión Nacional de Energía Atómica haciendo proyectos de microturbinas hidráulicas y eólicas alternativas con materiales reutilizados., recuerda sobre aquella decisión.Desde entonces hizo(algunos para campañas políticas) pero logró dedicarse a su pasión: el arte en todas sus facetas, al que conjuga con la docencia en la Universidad Nacional de las Artes. Allí, en el marco de un proyecto de Arte e Inclusión que lleva propuestas de talleres a poblaciones vulnerables y al mismo tiempo capacita a los docentes para responder a las necesidades de esas poblaciones.Desde chico, en su Patagonia natal, Arce había incursionado en el, una disciplina artística en la que la obra se entrelaza con el paisaje que la rodea. Por eso en los parajes sureños que recorrió todavía quedan torres de piedra en equilibrio que él construyó. Pero hace unos 15 años jugando con sus cinco hijos en algún lugar de la costa bonaerense descubrió que la arena era un buen material para esculpir., recuerda.El resultado de ese interés está en los cuadernos que usa para pensar, investigar e ilustrar cada proyecto e incluso el paso a paso de cada obra. Y también en sus redes donde pueden verse los modelos terminados:de todas las especies. Algunos tienen dimensiones colosales: unos 5 metros o el equivalente a dos pisos de altura, lo que le insume hasta 90 toneladas de arena, un material que demandaría 30 camiones llenos para ser transportado.Ya convertido en referente nacional e internacional en la escultura en arena, pero también recorre la costa atlántica invitados por los municipios de la región, y por diversas empresas como estrategia publicitaria., cuenta el hombre cuya actividad no se detiene, y en los primeros días de enero estuvo en el Municipio de la Costa y también en la cancha de voley de playa del Club Macabi en San Miguel.Otras obras de arte efímero.Sin embargo, uno de los trabajos más impensados que realizó fue“Había hecho uno para una marca de cerveza en Pinamar: con barra, mesas, sillones. Así que me convocó otra marca mexicana para replicarlo en una playa panameña. Le agregué algo de mi serie de animales: una tortuga de mar y un manatí”, explica el escultor cuya conciencia ecológica lo lleva a estudiar cada especie con detenimiento antes de dedicarse a esculpirlo.Cuenta Arce que para armar sus figuras en la arena no comienza con una pila como las familias hacen en la playa para construir un castillo. Trabaja apisonando capas de 10 centímetros de arena para que el material tenga la misma firmeza en cada punto de su escultura.Voy agregando agua de a poco para que cada centímetro de la arena reciba la misma cantidad de líquido. Cuando está lista, un proceso que puede llevar varios días, lo esculpo con espátulas y otras herramientas que yo mismo fabriqué con desechos”, describe.Y luego cuenta que aunque hay gente que solo visita, él se le anima a cualquier clase y se enorgullece de haber hecho sus obras con ceniza volcánica: “Después de la erupción del volcán Puyehue, en 2011, cayó muchísimo el turismo y me contrataron desde Bariloche para promocionarlo para la gente que tenía miedo y fantaseaba con que las cenizas eran tóxicas. EntoncesEs el peor material que me tocó en la vida. Se chupaba toda el agua y era muy difícil de compactar. Pude hacer varias cosas más chicas”.Arce reconoce que el suyo es uny que aunque trabaje durante más de 20 días como cuando participó del, una lluvia o un viento fuerte pueden desmoronar esos seres fantásticos que tanto le costó construir. “También hago dibujos en el piso de arena, mandalas o guardas con rastrillos, queasí que tengo apenas dos horas para hacerlas”, agrega.Pero no solo de arena vive el hombre. Arce está en permanente búsqueda de nuevas formas de expresión. Actualmente rescató sus conocimientos técinicos para realizar mecanismos autómatas de corcho inspirados en los pájaros nativos de la Argentina para los cuales recicla corchos, lectoras de DVD estropeadas, botones y perillas de electrodomésticos en desuso, y maderas de cajones de frutas. Otros son de papel y al correr componen imágenes diversas. Una de ellas, la líder social de la corriente Tupac Amaru detenida en Jujuy. Algunos de estos mecanismos se transformaron en videos breves con instrucciones precisas que difunde con frecuencia el canal Paka Paka.En su taller en el que se apilan cuidadosamente las cajas con toda clase de materiales y maravillas, sus dos gatos disfrutan de una canasta a su medida realizada por el artista con cartones y la técnica de cartapesta. Porque esa es precisamente su idea de arte: un don para compartir con los demás, incluso sus mascotas.