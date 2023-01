Se realizó "Argentina Infinita", que reunió a los argentinos que participan de la Fitur

Jujuy expone su ampliada oferta de turismo rural comunitario en la Fitur 2023

Una delegación de Jujuy expone en la Feria Internacional de Turismo 2023 (Fitur), en Madrid, la oferta de destinos y servicios de la provincia, en particular la de turismo rural comunitario, que promete singulares experiencias en alrededor de 60 comunidades locales.



La comitiva está encabezada por el ministro de Cultura y Turismo provincial, Federico Posadas, quien destacó que "hoy uno de los productos más potentes a nivel internacional es el turismo rural comunitario” y, en ese sentido, “Jujuy tiene mucho para dar”.



Al respecto, ponderó poblados como Caspalá, que ubicado entre los cerros del departamento jujeño de Valle Grande, fue elegido en 2021 por la Organización Mundial de Turismo (OMT) como uno de los 44 sitios del mundo con mayor sostenibilidad por su riqueza cultural, patrimonial, el cuidado de la naturaleza y desarrollo del turismo rural.



El funcionario también mencionó a San Francisco de Alfarcito, ternado también por la OMT como uno de los pueblos más lindos del mundo. En la comunidad, de no más de 200 personas, aún se mantiene un estilo de vida acorde con las costumbres ancestrales, como ser en la elaboración de tejidos en lana de llama, que hoy son parte de los atractivos turísticos del lugar.



Respecto al crecimiento de la oferta del turismo rural comunitario en la provincia, Posadas repasó que en “2015 estaban asociadas unas 15 comunidades”, mientras “hoy llegan a 60” y se seguirá trabajando para impulsar este tipo de actividad.



“El turismo es de alguna forma una herramienta que tienen las comunidades para mejorar su calidad de vida, para que los jóvenes no vuelvan a emigrar a las grandes ciudades; podamos crecer en forma equilibrada y fortalecer nuestra cultura”, ponderó al respecto.



Por otro lado, el funcionario se refirió a la edición 2023 de la Fitur, dijo que este “es un año en el que se nota reactivación con una fuerte presencia pública-privada” y aseguró que la presencia de Argentina es muy importante, ya que se apunta "a recuperar definitivamente el turismo internacional”.



“Tanto en ésta, como en las otras cuatro ferias turísticas que participamos en Europa, el objetivo es seguir posicionando el destino, donde buscamos romper el techo del 20% porcentual que hoy tenemos de turismo internacional y ojalá de la mano de la conectividad y promoción sigamos sumando turistas extranjeros a la Argentina, a la región y particularmente a Jujuy”, ponderó.



Finalmente, hizo eco del movimiento turístico con el que se viene mostrando Jujuy: “el objetivo es que el 2023 sea un año de mayor crecimiento, repetir los números récord del 2022, superando el millón y medio de turistas, llegando casi a las 3 noches de pernocte y superando los doscientos millones de dólares de impacto”.