Qué ver, escuchar, leer y disfrutar esta semana en los medios públicos

"Limbo" por CONTAR

JUEVES 19 DE ENERO

"El último zombi" por CONTAR

"Marchioli" por CONTAR

Festival País

VIERNES 20 DE ENERO

La transición

Diálogos en el tiempo por CANAL ENCUENTRO

SÁBADO 21 DE ENERO

Verano en Cortos por CANAL ENCUENTRO

DOMINGO 22 DE ENERO

Ecointensa en Télam

Yallah Yallah por DeporTV

LUNES 23 DE ENERO

Sin Misterio

El fantástico mundo de Juan Ruffo por Nacional Rock

MARTES 24 DE ENERO

Panorama Federal, Télam

Sabios y Populares

Argentina - España- 2018. Duración: 8 episodios de 9 ‘. Género: Mini serie web - Terror. Dirección: Fabián Forte.Lidia y Wally se conocen y se enamoran cuando ella le compra a él una antigua casa. Pero ella vive en Madrid y él en Buenos Aires. Comienzan una relación por Skype, pero sus charlas se ven interrumpidas por fallas en la computadora de Lidia. Wally empezará a sentir que ella no está del todo bien; habla de presencias en la casa, voces en otras habitaciones y gente quiere hacerle daño.Argentina, 2020. Duración: 80’ - Género: Largometraje - Terror. Dirección: Martín Basterretche.¿Qué pasaría si una infección zombi arrasara el planeta y nos encontrara aislados en una vieja hostería de un balneario apartado? Zombis de ojos blanquecinos y brazos suplicantes. No muerden, no atacan; deambulan por la playa como almas en pena. Nicolás es el último en resistir y tendrá el tiempo justo para escribir esta historia que quizá nadie llegue a conocer. Pronto todos seremos zombis.Argentina, 2022. Duración: 84’ . Género: Largometraje - Documental. Dirección: Diego Campessi.Mario Marchioli, el productor de “Tangos, el exilio de Gardel”, la única película argentina ganadora en el Festival de Venezia, va camino al Festival Internacional de Mar del Plata, pero no hay acreditación para él. Casi nadie conoce al hombre que fuera partícipe de la gestión para que el único Festival de Cine de clase A de América, vuelva a la Argentina en 1996.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari recorren la geografía nacional visitando las diversas festividades populares, dialogando con artistas noveles y consolidados de la escena nacional. Con la participación de Lito Vitale.EN DIRECTO DESDE LA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DEL RÍO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS) - FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ (CORRIENTES)Viví una doble jornada festivalera litoraleña con las actuaciones de Ke Personajes; Suma Paciencia; La última Folk; Eros; Fabiana y Nemopirí; Tadeo Juncos; Roma Banda y Ori Pizzotti desde Entre Ríos. A las 00.30 en Corrientes se presentarán las “Hermanas Vera”, “Chingoli y Mario Bofill”, al murguero montevideano Alejandro Balbis, Bruno Mendoza, Chamamé Kuñá, 4 Naciones y a Chamameceros de Ley. También está prevista la presentación destacada de la cantante de cumbia Karina, acompañada por el ensamble de la Orquesta Folklórica de la Provincia.El viernes 20 la fiesta chamamecera arranca la transmisión con actuaciones de Aramí Cáceres; Che Trío Porá; Daniel Franich; Esteban Espíndola, El Pichoncito Del Acordeón; Federico Varela Recitador; G-Latina; Gabino Chávez; Jorge Guedes y Familia; Juan Manuel Bilat; Juan Manuel Silveyra y su Conjunto; Lorena Larrea Catterino; Los Güepa Ché; Los Nuevos Chaqueñísimos Cardozo; Los Núñez; Lucas Segovia; Malena Pintos; María Ofelia; Mateo Villalba; Matías Galarza y La Orquesta Chamamecera; Milagros Caliva; Santiago Bocha Sheridan; Simón Oberti y Tierra Adentro. Y luego, la jornada final de la “Fiesta Nacional de la Playa del Río” con presentaciones de Abel Pintos; Marcos Martín; La Aplanadora; Guadalupe Vela; Daniel Dubini; Tamboriguay y Entre Aires.En cada jornada festivalera, los televidentes pueden participar desde sus hogares ingresando a tvpublica.com.ar, haciendo clic en el banner de Festival País.Festival País 2023 en las Redes: #FP23 - Facebook @TVPublica ¿Qué es y por qué los surcoreanos rejuvenecen hasta dos años en 2023?. Muchos coreanos y coreanas todavía dudan al decir cuál es su edad porque hasta 2023 la forma de contar los años en Corea del Sur fue diferente a como lo hacía el resto del mundo y la pregunta “¿Cuántos años tenés?” admitía tres respuestas correctas, según el método que se utilice para calcularla. Pero este año eso cambió. Como China y Japón, Corea del Sur se sumó a los países que ahora utilizan el sistema internacional de conteo de edad y rejuvenecieron a su población en los documentos oficiales. Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.“Documento final”. La dictadura emite en cadena nacional una especie de “documental” con un texto en el que expresa su opinión sobre la “lucha antisubversiva”.En Spotify Relata: Sergio Zarratea. Comenta: Daniel Corujo.Muriel Santa Ana y Tomás Kirzner protagonizan el episodio ‘Magia’ con la actuación de Delfina Beltramone, y Romina Gaetani con Mariano Martínez interpretan el capítulo ‘No preguntes si no querés saber’.“Dos 20, te puede pasar a vos”, es una ficción de producción nacional que reúne a más de veinte artistas con un mundo de emociones que atrapa por la identificación que producen sus personajes.Arqueólogos y arqueólogas del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano recorren seis sitios arqueológicos del país nunca registrados hasta ahora mientras explican su historia desde distintas perspectivas. Una coproducción con el Ministerio de Cultura.Próceres es un cortometraje que cuenta la historia de una selección de fútbol femenino invisibilizada. Teresa, Betty, Angelica, Elba y Marta son algunas de las jugadoras que representaron a Argentina en el mundial de Mexico 71. Este documental busca reivindicar la historia del deporte y reconocer su hazaña.Primer Round es la historia de Tiare Araya, una niña de 16 años que se prepara para dar su primera pelea en el boxeo amateur de Rancagua.El Deportivo Canchilegua disputa la final del Campeonato Regional de fútbol. Hasta ahora fue imbatible, pero Lila, la pequeña perra cábala del equipo no llega. ¿Lograrán ganar? ¿Funcionarán el resto de las cábalas utilizadas? ¿Llegará Lila antes de que termine el partido?Una civilización milenaria se enfrenta a los desafíos de la globalización y de un planeta en constante transformación. La serie propone un encuentro entre el pasado y el futuro, desde una perspectiva rural. Este primer capítulo trata sobre la transformación de la agricultura en China. Desde la convivencia armoniosa, hasta la adaptación a las condiciones locales en las que el desarrollo ecológico se ha convertido en un consenso entre la gente. Una producción cedida por la Red TAL - Televisión América Latina.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC: https://www.tec.gob.ar/en-vivo/Producción: Radio y Televisión del NeuquénResidentes es el primer programa de música electrónica de RTN. Con la idea de difundir la escena local, en cada programa un DJ toca un set de su autoría en los estudios de Radio y Televisión del Neuquén.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.En Spotify Drama. 16 minHace días que Ana no habla. Permanece en silencio. Quienes la rodean se adaptan a su nueva condición. De repente, Ana le pide a María, su amiga, un favor.Drama. 10’ 40’’Dos chicas dialogan sobre cómo las casualidades generan una cadena única de acontecimientos que convierte a los sujetos en un producto del azar. A medida que reflexionan, se imaginan en otros cuerpos, otras circunstancias en las que podrían haber nacido y vivido. Los personajes que ellas inventan van irrumpiendo a lo largo de la conversación, mezclando la realidad de su presente con las realidades imaginadas.Desde este sábado y por nueve lunas, todas las alternativas del Festival mayor de Latinoamérica. Los primeros dos días alternando transmisión con la Fiesta Nacional del Chamamé. Con la conducción de Mariano Montally y Franca Chiafitella. Con la participación de Oscar Humacata y la presencia de la directora de Folklórica Mavi Díaz.EN DIRECTO DESDE EL FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE DE COSQUÍN (CÓRDOBA) - FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ (CORRIENTES)Con presentaciones de Jairo, Juan Falú y Horacio Lavandera; Juan Fuentes; Yamila Cafrune; Por Siempre Tucu; Martín Paz y El Indio Lucio Rojas. Y a las 22:00 continúa la fiesta en Corrientes con actuaciones de Adolfo Alegre; Añoranza; Conjunto Honorio Serpa Grupo; Delfina Salomón y Los Ángeles Románticos; Eduardo Romero y su Conjunto; Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana; Gente de Ley; Gerónimo Zambón Grupo; Gicela Mendez Ribeiro; Graciela Linares y Roberto Romero; Joaquín Lali Romero Recitador; Paula Basalo; Renato Fagundes; Simón De Jesús Palacios; Tilo Escobar y Vichito Echeverría.El domingo 22 la pantalla pública acompaña el segundo día de Cosquín con La Callejera; Sofía Assis; Belén Herrera; Orellana Lucca y Los Carabajal y a partir de las 00:00 la “Fiesta Nacional del Chamamé” cierra la jornada festivalera con actuaciones de Abel Rodríguez, El Fuelle Azul Chamamecero; Braian Acevedo; Conjunto Sentimiento; Diego Gutiérrez; Esencia Guaraní; Facundo Torresan; Franco Luciani y Victoria Birchner; Juan Carlos Bisillac Recitador; La Pilarcita; Los Alonsitos; Los Matuá Mercedeños; Los Sena; Matías Barbás y su Conjunto; Myriam Beatriz; Nico Cardozo Grupo; Nostalgias Mburucuyanas; Oscar Mambrín; Projeto Pulso Livre; Ramiro Ojeda y su Grupo; Susy De Pompert; Toty Montiel y su Grupo; Victoria Zaracho y Zuni Aguirre."Tratado global de plásticos". En marzo de 2022, Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron la resolución de Naciones Unidas para acabar con la contaminación por plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024. ¿Qué avances hubo desde entonces? Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa.Siete personas vinculadas al fútbol muestran desde su vida cotidiana, cómo conviven y resisten la opresión y la ocupación de Israel en Palestina.“Monitoreo en tiempo real contra la contaminación”. El sistema de monitoreo automático para efluentes industriales es parte de una iniciativa que tiene por objetivo el desarrollo e implementación de tecnologías ambientales 4.0 para la optimización de la fiscalización y la adecuación productiva que realiza ACUMAR en las empresas de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Entrevista con Bruno De Alto, director General Ambiental de la Autoridad de Cuenca.En Spotify Radio Nacional AM 870 tiene por primera vez en su historia un fragmento de su programación habitual emitido desde LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la Base Esperanza de la Antártida Argentina para las 49 emisoras de todo el país durante lo que resta del mes de enero.Con la conducción de Marcelo “Chelo” Ayala, el Panorama Nacional de Noticias desde la Antártida es el comienzo de una etapa en la que se incorporen programas que se escuchen en todo el país desde LRA36, en una demostración más del carácter inclusivo y federal de la radio pública desde y hacia todos los rincones del país.Con Estanislao López, Rullix, Tuta y Fishman. Hasta el 27 de eneroBoris Laures y Margarita Zelarayán no solo te hacen disfrutar y conocer grandes piezas y obras musicales especialmente seleccionadas, sino que también te siguen contando lo que pasa en el mundo de la música clásica y sus artistas durante este enero y febrero de 2023. Con la locución de Gladys Pierpauli y Miriam Chames.Claudio Castro nos regala una selección musical bien nacional, INDUSTRIA NACIONAL, dedicado a grandes músicos, intérpretes, compositoras y compositores argentinos. Con la conducción y locución de nuestra voz institucional masculina: Martin Wullich.Luego de su estreno en televisión, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Tv Pública y Radio Nacional presentan “Futuralia 2'' en versión Podcast, una propuesta con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina. Capítulos estreno.Episodio 2. Democracia. Disponible en la sección de Podcast de Nacional, y en los canales de Spotify e iTunes de la Radio.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.En Spotify “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Al no tener cura la rabia y representar una grave amenaza a la salud pública, cuando un perro está infectado por ese virus se lo sacrifica para detener su propagación. El refrán es un derivado mortal del clásico “cortar por lo sano”.En Spotify En la web