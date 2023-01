Valdés afirmó que los diputados de JxC deben "sentarse a tratar" las leyes pendientes

Valdés encabeza el proyecto de juicio político a a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés aseguró este jueves que existen "elementos" para pedir el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y queen el marco de las sesiones extraordinarias."Nosotros tenemos los elementos para pedir el juicio político a la Corte. Antes de fallar sobre la coparticipación para CABA no fueron convocadas las provincias para dar sus opiniones. Es es algo grave por parte de la Corte. Y luego tenemos la sentencia del Consejo de la Magistratura, un caso en el cual resucitaron una ley que estaba derogada por el Congreso de la Nación", señaló Valdés en declaraciones a Radio La Red.Valdés agregó quepara debatir los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo para que sean tratados en esta convocatoria a extraordinarias."No quieren participar en cosas en las que deben trabajar todos los días.Son debates que se harán con o sin la presencia de los diputados de JxC. A mí me parece bien que vengan a la comisión de juicio político como también que se sienten en las bancas a sancionar las leyes", remarcó.De esta forma se refirió Valdés a la postura de JxC de negarse a tratar proyectos del Ejecutivo en el Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político al máximo tribunal que impulsa el Gobierno nacional."La semana que viene vamos a comenzar con el tratamiento del juicio político en la comisión de Diputados.La verdad es que estoy muy convencido de lo que estoy haciendo", puntualizó el diputado.