Djokovic avanzó a la tercera ronda en su camino al décimo título en Australia

Sorpresa en el cuadro femenino

por 6-1, 6-7 (5), 6-2 y 6-0 en el Rod Laver Arena y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, donde buscará su décimo título.El serbio, actual número 5 del ranking de la ATP, tiene un doble objetivo en el Melbourne Park:Djokovic, quien hace un año fue deportado y no pudo jugar en Australia por no vacunarse contra el coronavirus, enfrentará en la próxima instancia al búlgaro Grigor Dimitrov (29), que superó al serbio Laslo Djere por 6-3, 6-2 y 6-0.Por su parte, tras jugar el partido más largo de su vida (duró 5 horas y 45 minutos), el escocés-ex N°1 del mundo, 35 años y dos operaciones de cadera- derrotó al local Thanasi Kokkinakis por 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 y 7-5.El próximo rival de Murray (actual 66 del ranking) será el español Roberto Bautista Agut (25), que eliminó al estadounidense Brandon Holt también en cinco sets: 4-6, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2 en 2h56m.Además de Nadal, que defendía el título y se quedó afuera en la segunda ronda (encima sufrió un desgarro que lo alejará de las canchas por al menos seis semanas) , se despidió este jueves del Open australiano otro tenista top, el noruego Casper Ruud (3), luego de perder con el estadounidense Jenson Brooksby (48) por 6-3, 7-5, 6-7 (4) y 6-2 en tres horas y 55 minutos de juego.El alemán Alexander Zverev (13) tampoco pudo pasar a la tercera rueda, ya que cayó frente al estadounidense Michael Mmoh (109 y que ingresó al cuadro como "lucky loser") por 6-7 (1), 6-4, 6-3 y 6-2.En el cuadro femenino, la sorpresa del jueves fue la eliminación de la tunecina Ons Jabeur (número 2 del mundo y finalista de Wimbledon y el US Open en 2021) frente a la checa Marketa Vondrousova (78) por 6-1, 5-7 y 6-1.La francesa Caroline Garcia (4) venció a la canadiense Leylah Fernandez (39) por 7-6 (5) y 7-5, mientras que la búlgara Arnya Sabalenka (5) no tuvo problemas ante la estadounidense Shelby Rogers (53) por 6-3 y 6-1. Ambas avanzaron a la tercera ronda al igual que la polaca Iga Swiatek, número uno del ranking de la WTA y máxima favorita.