Huelga y manifestaciones contra la reforma jubilatoria de Macron

El rechazo social y sindical a la medida es amplio: si bien un 81% de los ciudadanos considera necesaria la reforma, el 61% rechaza este proyecto y el 58% está de acuerdo con la huelga.

Francia vive una jornada de protestas masivas, con el servicio de trenes prácticamente paralizado, las escuelas cerradas y cientos de miles de personas en las calles para expresar su rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron.El gobierno quiere retrasarla de 62 a 64 años y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una jubilación completa, dos medidas que son rechazadas ampliamente por la opinión pública.La reforma del sistema previsional es una promesa de la campaña electoral para la reeleción, en 2017, del mandatario francés, de 45 años, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia de coronavirus.Según el diario Le Parisien,El Presidente, que este jueves está en Barcelona para una cumbre hispanofrancesa, intentó la víspera debilitar el frente sindical, considerando que hay sindicatos que "llaman a manifestar en un marco tradicional" y otros que quieren "bloquear el país".El rechazo social y sindical a la medida es amplio: si bien un 81% de los ciudadanos considera necesaria la reforma, el 61% rechaza este proyecto y el 58% está de acuerdo con la huelga.pronosticó el secretario general de Fuerza Obrera (FO), Frédéric Souillot, citado por la agencia de noticias francesa AFP.Los organizadores de la protesta, que en 2010 ya intentaron frenar en vano el retraso de la edad jubilatoria de 60 a 62 años durante el Gobierno del conservador Nicolas Sarkozy, esperan convocar a un millón de manifestantes a la calle.Hay más de 200 manifestaciones a lo largo y ancho del país, la principal, en París, comenzó a las 14 (las 10 de la Argentina). Las autoridades esperan entre 550.000 y 750.000 manifestantes, entre ellas de 50.000 a 80.000 en la capital.Según los sindicatos, un 70% de docentes de primaria participan en el paro y un 65% de profesores de secundaria, cifras que el ministerio de Educación rebaja a 42,35% y 34,66%, respectivamente."Trabajaré desde casa, ya que con las huelgas no puedo arriesgarme", dijo a la AFP Abdou Syll, un consultor que debe cruzar la región de París para ir a su oficina. "Si se repite, me quedaré en teletrabajo el mayor tiempo posible".Lo mismo para la compañía de ferrocarriles SNCF, que prevé un tren de alta velocidad de cada tres o de cada cinco, según las líneas, y un tren regional de cada 10 de media.El sector de la energía se anuncia clave. El gestor de la red eléctrica francesa RTE constató una fuerte reducción de la producción, equivalente a dos veces el consumo de París, por lo que advirtió a los huelguistas que no la reduzcan más.La CGT anunció que la mayoría de refinerías registraban entre un 70% y un 100% de personal en huelga, que, junto a futuros paros, reavivan el temor de una escasez de combustible como la vivida en octubre y que obligó al Gobierno a intervenir."El Gobierno ya perdió una batalla (...), la de convencer a la gente", según el líder de ultraizquierda Jean-Luc Mélenchon. Los partidos de izquierda y la oposición de extrema derecha votarán contra la reforma.