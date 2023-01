Para Yasky, el movimiento popular debe apoyar el juicio a la Corte Suprema

Foto: Raúl Ferrari.

El diputado nacional (Frente de Todos) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, consideró este jueves que el movimiento popular debe apoyar y reclamar que "el juicio político a los miembros de la Corte vaya a fondo"."El movimiento popular se tiene que movilizar para apoyar y reclamar que el juicio político a los miembros de la Corte vaya a fondo. Hay que terminar no solamente con la proscripción política, que es una consecuencia de una especie de colonización que han hecho los sectores del poder concentrado en la Justicia", señaló Yasky en declaraciones a la radio FutuRock.Para el dirigente sindical docente,El legislador afirmó que la alineación de la Justicia con los poderes económicos "no generó solamente la proscripción política de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, sino que tengamos siete años presa a Milagro Sala", en referencia a la dirigente social jujeña."Los tribunales de Comodoro Py funcionan permanentemente como un largo brazo de los grupos económicos más reaccionarios", observó.En otro tramo de la entrevista criticó duramente a la oposición por atacar los controles de precios llevados adelante por gremios afines al Gobierno."Si en este país baja la inflación, con el desastre que hicieron cuando gobernaron, ellos saben que no tiene aspiraciones serias de llegar al Gobierno", sostuvo sobre la dirigencia de Juntos por el Cambio (JXC).Para Yasky,"Volver a tener un gobierno de los ricos para los ricos es lo que pretenden" añadió sobre JXC.También opinó queEn esa línea afirmó que a las empresas, entrar al acuerdo de precios "les permite el acceso a dólares más barato, no es que lo hacen gratuitamente" porque "el Estado financia ese acuerdo" en último término.