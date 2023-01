El hombre acusado del femicidio de Valeria Oviedo tiene denuncias por violencia de género

Luis Alberto Ludueña (38) fue detenido por el femicidio de Valeria Oviedo.

Denuncia por violencia de género

El hombre que fue detenido como acusado de femicidio de Valeria Oviedo, la joven de 21 años que estaba desaparecida y fue hallada enterrada en un campo de la localidad cordobesa de Sacanta, había sido denunciado por violencia de género por su expareja, mientras que tiene a un hermano preso por la violación e intento de asesinato de una adolescente de 16 años el año pasado, informaron fuentes judiciales.s, a bordo de los cuales se cree que las atacaron, añadieron los voceros.El fiscal de San Francisco Oscar Gieco, quien está a cargo de la pesquisa por el crimen de Oviedo, dijo al Canal 12 de Córdoba que a simple se detectaron "cuatro marcas realizadas aparentemente con un hierro en la parte frontal y parietal de la joven, que le causaron el deceso" unas 12 horas antes del hallazgo, aunque eso se certificará mediante la operación de autopsia a realizarse hoy en la morque de esa ciudad, de la que surgirá también si Oviedo fue o no víctima de un ataque sexual.El fiscal detalló que la investigación comenzó tras la denuncia de la madre de la víctima ante la falta de información sobre su hija, lo que llevó a que se analizaran las cámaras de seguridad de la zona de Despeñaderos, donde vivía, y se estableciera el recorrido que realizó a bordo de un camión conducido por Ludueña.Gieco precisó que ese camión fue hallado abandonado, aunqueLuego, durante rastrillajes, se dio con el cuerpo de Oviedo enterrado en una zona rural de Sacanta, una localidad del departamento San Justo, a unos 130 kilómetros de Córdoba capital.El camión marca Renault 320 con acoplado fue encontrado este jueves alrededor de las 9.30, mientras que el cuerpo de la joven fue hallado unas cinco horas después, cerca de las 14.20.Los investigadores del caso determinaron que Ludueña tiene una restricción para acercarse a su expareja, quien lo denunció por violencia de género tiempo atrás.El presunto femicida fue trasladado al penal de Bouwer, donde permanecerá detenido hasta ser indagado.Las fuentes agregaron que un hermano del imputado, Rubén Darío Ludueña, está actualmente detenido acusado de violar e intentar matar a una adolescente de 16 años hace poco menos de un año, cuando la joven accedió a subir al auto del sospechoso para que la llevara a una fiesta de carnaval.El hombre era conocido de la familia de la chica y ella accedió al ofrecimiento.En un tramo del viaje, el hombre se desvió del camino y la llevó a un descampado, donde abusó sexualmente de ella e intentó estrangularla, por lo que la víctima perdió la conciencia.La joven reaccionó luego de que el atacante se fuera del lugar y dio aviso a la policía, mientras el sospechoso regresó al lugar pensándola muerta y, al no encontrarla, escapó con su auto y se estrelló contra un árbol, por lo que resultó herido y quedó internado y detenido.En los próximos meses Ludueña afrontará un juicio acusado de sustracción y retención de una persona con la finalidad de menoscabar su integridad sexual, robo, abuso sexual con acceso carnal, intento de homicidio doblemente agravado, por criminis causae y por mediar violencia de género, según indicó el fiscal de ese caso, Alejandro Peralta Otonello.En la noche del miércoles, tras el hallazgo del cuerpo de Oviedo, los vecinos de Depeñaderos se autoconvocaron en la marcha en la plaza Evita de esa localidad para pedir Justicia por Valeria.La intendenta local, Carolina Basualdo, expresó su dolor: "No salimos del asombro y de la conmoción. Vale es hija de Carina, quien es parte de nuestro equipo municipal. La acompañamos en este proceso y estamos muy conmocionados por la situación", sostuvo.