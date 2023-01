La Cámara Argentina de la Construcción destacó la inversión en obra pública y su nivel de empleo

El titular de Camarco destacó la inversión en obra pública.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco),; al igual que el nivel de empleo en el sector, el cual está “cerca de los récords históricos”.“Este Gobierno ha iniciado un plan de obra pública importante, incluso en plena pandemia cuando muchas otras actividades económicas estaban paralizadas”, afirmó Weiss en la mañana del jueves en diálogo con Radio 10.en la obra pública, los cuales representaron “cerca del 1,4% y 1,5%” del Producto Bruto Interno (PBI) del país.“Si bien está lejos de lo que el país necesita por las décadas de no inversión que hubo en infraestructura, en términos argentinos es un nivel razonable de inversión”, enfatizó.Para este año –anticipó Weiss-“El presupuesto prevé una inversión del 1,5% del PBI, que después se complementa con los presupuestos provinciales que incrementan el nivel”, estimó.ya que los procesos de redeterminación de costos no suelen acompañarla y esto deriva en menores niveles de ejecución de obra.“El año 2022 fue bueno. Se ejecutó un poco menos del presupuesto previsto fundamentalmente por el aumento de costos que los sistemas de redeterminación de precios lamentablemente no acompañan, por lo que hubo menor ejecución que la deseable, aunque, dentro de todo, el nivel de ejecución fue razonable”, puntualizó Weiss, yEl titular de la Camarco“Por cada peso que se invierte hay tres pesos más que dinamizan la economía. Cada obra genera, además de los empleos directos, infinidad de empleos indirectos por los materiales que incluye una obra”, indicó., según destacó.“Estamos cerca de los récords históricos, aproximadamente un 10% abajo así que estamos en muy buenos niveles de empleo con cerca de 500.000 personas directas entre personal mensualizado de la Uocra y los que están fuera de convenio”, detalló Weiss., Weiss recordó que “desde mediados de 2020 se crece mes a mes ininterrumpidamente” y “no es posible crecer a un ritmo muy alto todos los meses”.El empresario evitó dar pronósticos sobre el empleo para este año, porque ello “depende mucho de la inversión en obra pública y privada”.para la inversión en construcción instrumentada el año pasado, el cual suma desde este año a la compra de viviendas usadas.Si bienEl presidente de Camarco explicó que el blanqueo de viviendas usadas, pese a no inyectar de forma directa capitales a la construcción, lo hace de forma indirecta.“Obviamente dinamiza al sector. Si hay mucha demanda de viviendas vía blanqueo, se iniciarán en el tiempo más edificios”, señaló, y evaluó que “los dos blanqueos, tanto el de obra en construcción como el de producto terminado, ayudan a la industria”.“Creo que es importante hacer los esfuerzos para que esos miles de millones de dólares que están en el colchón tanto afuera del país como adentro sirvan para la inversión”, concluyó.