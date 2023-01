"El crimen de Báez Sosa nos pone a reflexionar sobre qué significa ser varón y amigo"

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena.

La funcionaria instó a "reflexionar sobre qué significa ser varón, amigo y la masculinidad exacerbada en la cultura del aguante" / Foto: Victoria Gesualdi.

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, dijo en la mañana del jueves que el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace tres años en Villa Gesell,"Hay grupos que ni siquiera pueden nombrar que hubo un crimen. Más allá de las responsabilidades penales que determinará la justicia, esto pone a reflexionar sobre qué significa ser varón, deportista, amigo, la masculinidad exacerbada en la cultura del aguante y esto de la supuesta supremacía de unos sobre otros ", dijo Pena en diálogo con AM 750.al cumplirse el tercer aniversario del asesinato de Báez Sosa el pasado miércoles, mientras se desarrolla el juicio contra ocho jóvenes imputados por ese crimen.En relación a los objetivos en el Inadi, aseguró que busca "no acallar voces sino multiplicarlas, a favor de la igualdad, la inclusión", ya que, consideró, "la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene que estar balanceado con los principios de igualdad y no discriminación"., recordó que el organismo se creó por la necesidad de la comunidad de tener un espacio que velara por la igualdad, la libertad y la valoración de las diversidades "luego de los atentados de la AMIA y a la Embajada de Israel"., agregó."Vengo a recuperar el Inadi para que se lo pueda apropiar la gente y que sienta que está para cuando sucedan hechos de discriminación pero que trabaje en prevención".